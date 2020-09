10:51 Uhr

Fahrer mit gefälschtem Führerschein in Königsbrunn unterwegs

Bei einer Schwerpunktkontrolle hat die Polizei Bobingen mehrere Verkehrsteilnehmer in Königsbrunn aus dem Verkehr gezogen.

Im Rahmen einer Schwerpunktwoche zur Verkehrssicherheit hat die Polizei Bobingen an mehreren Orten in Königsbrunn Verkehrskontrollen durchgeführt. So wurden am Dienstag in der Landsberger Straße gezielt Fahrradfahrer kontrolliert und dabei sieben „Geisterradler“ verwarnt.

Polizei zieht Fahrer mit gefälschtem Führerschein aus dem Verkehr

Bei Geschwindigkeitskontrollen zeigte sich, dass sich der Großteil der Verkehrsteilnehmer an die Höchstgeschwindigkeit hielt. Lediglich in sechs Fällen waren die Fahrer zu schnell unterwegs. Ein Raser fuhr knapp 80 km/h statt der erlaubten 50 km/h.

Bei den Schwerpunktkontrollen zogen die Beamten außerdem den Fahrer eines Kleinbusses in der Karwendelstraße aus dem Verkehr. Wie sich bei der Überprüfung des Führerscheins herausstellte, war dieser gefälscht. Dem 51-jährigen Mann wurde wegen zurückliegenden Verkehrsdelikten die Fahrerlaubnis entzogen. (SZ)

