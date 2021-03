vor 46 Min.

Fahrerflucht auf einem Untermeitinger Parkplatz

Nur eine Viertelstunde hatte ein Autobesitzer seinen Wagen abgestellt. Doch in dieser Zeit richtete ein anderer Fahrer einen vierstelligen Sachschaden an.

Ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag auf einem Supermarkt-Parkplatz in Untermeitingen einen geparkten Wagen angefahren, einen Schaden im vierstelligen Bereich angerichtet und ist dann davongefahren. Wie die Polizei berichtet, war der Besitzer des beschädigten beige-grauen Autos zwischen 13.45 und 14 Uhr in dem Supermarkt und entdeckte bei seiner Rückkehr den frischen Schaden vorne links an seinem Wagen.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2000 Euro. Zeugen der Unfallflucht sollen sich unter 08232/9606-0 bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen melden. (AZ)

