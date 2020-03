Fahrt gestrichen, Frauentage abgesagt: So wirkt sich der Coronavirus aus

Plus Im Landkreis Augsburg wächst die Angst vor dem Corona-Virus. Verantwortliche reagieren mit ersten Vorsichtsmaßnahmen – und mahnen dennoch zur Ruhe.

Am kommenden Samstag sollte der internationale Bobinger Frauentag in der Singoldhalle stattfinden. Doch die Veranstaltung wurde abgesagt. Der Grund: Coronavirus. Die Lage sei gegenwärtig zu unübersichtlich, die Verunsicherung in der Bevölkerung steige angesichts der Zunahme der Erkrankungen, teilte die Stadt Bobingen mit. Auch in anderen öffentlichen Einrichtungen im Landkreis wird das Thema immer brisanter.

Im Kindergarten Sankt Michael in Königsbrunn hat Leiterin Anita Anton Infoblätter ausgehängt und die Eltern informiert. „Wir wollen vernünftig damit umgehen und keine Hysterie schüren“, sagt sie. Die Erzieherinnen hätten mit den Kindern gesprochen und Grundregeln der Hygiene aufgefrischt. „Das machen wir aber auch unabhängig vom Coronavirus “, sagt Anton. Bislang gebe es keine Panik seitens der Eltern. Lediglich eine Familie habe sich entschlossen, ihr Kind nicht in den Kindergarten zu schicken.

Schulfahrt an den Gardasee wird wohl abgesagt

Großes Thema ist das Corona-Virus für die Schulen. Das Staatliche Schulamt wendet sich in einer Mitteilung an alle Einrichtungen. Darin verweist die Behörde auf die neue Corona-Hotline, bei der sich Personen melden sollen, die aus Risikogebieten zurückkehren, die für den Corona-Virus typische Grippesymptome aufweisen oder die mit einem bestätigten Krankheitsfall in Kontakt waren. Von unangemeldeten Besuchen beim Hausarzt sei wegen der akuten Infektionsgefahr abzusehen. Zudem appelliert die Behörde an Schulen, bekannte Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, Husten und Niesen in die Armbeuge, oder das Benutzen von Einwegtaschentüchern einzuhalten.

Hände waschen oder desinfizieren vermindert die Keimzahl und damit die Gefahr sich mit einer Viruserkrankung anzustecken. In Apotheken, Super- und Drogeriemärkten ist angesichts des neuen Corona-Virus´ ein Run auf Desinfektionsmittel zu beobachten. Bild: Annegret Döring

Für den Abschlussjahrgang der Grund- und Mittelschule in Diedorf führt das Corona-Virus schon jetzt zu schlechten Nachrichten: Die Abschlussfahrt an den Gardasee wird wohl abgesagt. „Ich denke, uns bleibt keine andere Wahl“, sagt Schulleiterin Christine Mayr. Einen Alternativplan gibt es nicht. „Die Frage ist ja, wie sich die Lage entwickelt“, meint Mayr. An den Schwabmünchner Schulen blicken die Verantwortlichen den Entwicklungen relativ gelassen entgegen. „Bislang läuft alles entspannt“, sagt Markus Rechner , Direktor der Leonhard-Wagner-Realschule. Es habe einige Anfragen von Eltern gegeben, ansonsten gebe es keine Spur von Panik. Schulfahrten in betroffene Länder biete die Schule sowieso nicht an.

Zusätzliches Desinfektionsmittel im Kindergarten

Auch Alexander Pfaffendorf , Leier des Schwabmünchner Gymnasiums, sagt: „Bei uns ist keine Hysterie spürbar.“ Ein Schreiben des Kultusministerium zum Thema Coronavirus sei an die Eltern weitergeleitet worden. Für geplante Schulfahrten behalte die Schule aber die Homepage des Auswärtigen Amtes im Blick.

Im Kindergarten Sankt Christophorus in Bobingen haben die Erzieherinnen nach einem Schreiben des Trägers zusätzliches Desinfektionsmittel und Mundschutz vorrätig. Aber weder im Kindergarten noch im Hort seien Kinder wegen des Coronavirus zuhause geblieben, sagt Erzieherin Ute Mayländer.

Die Stadt Bobingen hat den internationalen Frauentag in der Singoldhalle abgesagt – mit Rücksicht auf die Gesundheit der Besucher, wie es heißt. „Es ist eine Großveranstaltung mit überregionalem Potenzial und bis zu 500 Besuchern“, sagt Elisabeth Morhard , Leiterin des Bobinger Kulturamts. Man habe darüber diskutiert und sich zu diesem Schritt entschlossen. Es ist die erste Veranstaltung, die wegen des Coronavirus ausfällt. Ein Ersatztermin ließe sich kurzfristig nicht finden. Die Veranstaltung soll im März nächsten Jahres nachgeholt werden.

Hamsterkäufe: In Supermärkten sind die Regale leer

„Normaler Betrieb“ heißt die Devise dagegen für die Stadthalle Gersthofen. Eine Absage von Auftritten wie Erwin Pelzig am kommenden Samstag sei kein Thema, sagt die Sprecherin der Stadt, Ann-Christin Joder. Wenn, dann müssten solche Anweisungen an Kommunen zum Aus für Großveranstaltungen vom Landratsamt kommen, sagt Joder. Doch entsprechendes liege nicht vor.

Auch das Bistum Augsburg hat reagiert und Hygienemaßnahmen an die Pfarreien weitergeleitet. Ein Aushang in der Stadtpfarrkirche Sankt Michael in Schwabmünchen macht darauf aufmerksam. Auch in Gottesdiensten wurden Gläubige auf die verschärften Hygieneregeln hingewiesen. So gibt es derzeit kein Weihwasser in der Stadtpfarrkirche. Gläubige sind aufgefordert, auf den Friedensgruß zu verzichten. Die Hostie wird nur in die Hand und nicht mehr in den Mund gelegt.

In einigen Supermärkten in der Region machte sich die Panik um das Coronavirus in den vergangenen Tagen ebenfalls bemerkbar. In sozialen Netzwerken kursieren zahlreiche Bilder von leeren Regalen und Nutzer berichten von ausverkauften Lebensmitteln wie Nudeln oder Mehl. In Drogeriemärkten würden Kunden vor allem nach Desinfektionsmittel und Seife fragen. Die Mitarbeiterin eines Königsbrunner Supermarkts schreibt auf Facebook, sie seien mit dem Nachfüllen der Regale nicht hinterher gekommen.

Lesen Sie auch:

Alle News zum Coronavirus lesen Sie hier bei uns im Live-Blog: Zweiter Corona-Fall im Allgäu – 150 Infektionen in Deutschland