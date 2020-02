14:45 Uhr

Falsche Polizisten treiben in Königsbrunn ihr Unwesen

Mehr als ein Dutzend Anrufe registriert die (echte) Polizei im Raum Königsbrunn. Viele Menschen durchschauen die Masche - aber die Betrüger haben immer wieder Erfolg.

Von Maximilian Czysz

Die Masche ist immer die gleiche: Unbekannte geben sich am Telefon als Polizisten aus und versuchen dann ihre Gesprächspartner auszuhorchen, um sie am Ende um Geld oder Wertsachen zu erleichtern. Jetzt hatten die Trickbetrüger in Königsbrunn und Wehringen neue Opfer gesucht.

Zwischen 10 und 14.30 Uhr klingelte es bei über einem Dutzend Telefonapparaten im Stadtgebiet in Königsbrunn. Vermutlich waren es noch mehr Anrufe – bei der Polizei angezeigt wurden allerdings nur 16 Betrugsversuche in Königsbrunn und einer in Wehringen. Alle Angerufenen durchschauten den Telefontrick und ließen sich auf den falschen Polizisten am anderen Ende der Leitung nicht ein.

Auch in Augsburg versuchten es die Betrüger – zwischen 12 und 14.45 Uhr gingen im Minutentakt Anrufe an den Notruftelefonen bei der Polizeieinsatzzentrale ein, danach ebbte die Welle schlagartig wieder ab. Insgesamt 83 folgenlose Anrufe falscher Polizeibeamter wurden aufgenommen, die sich teils als Kripobeamte vom Landeskriminalamt oder Amt für Kriminalität ausgaben; der interessanteste war „Herr Matthias Schweighöfer“ von der Kripo Augsburg – offenbar ist der Betrüger schauspielbegeistert und hatte sich deshalb den Darstellernamen Schweighöfer gegeben.

Falsche Polizisten im Raum Augsburg: Vorsicht vor "Michael Steinbeck"

Anfang des Monats gab sich ein Unbekannter als „Michael Steinbeck von der Kriminalpolizei Augsburg“ aus und berichtete einer 49-jährige Königsbrunnerin von Einbrechern, die es angeblich auf das Vermögen der Frau abgesehen hätten. Der falsche Polizist behauptete, dass er ihr Geld in Sicherheit bringen könne. Anschließend forderte er die verunsicherte Frau auf, das Geld bei der Bank abzuholen. Freilich hatte die Frau Zweifel – warum sollte sie ausgerechnet bei der Bank Geld holen? Doch der Betrüger hatte überzeugende Argumente.

Der angebliche Polizist forderte die 49-Jährige auf, nach einem Signalton die 110 zu wählen. Die Königsbrunnerin tippte die Notrufnummer ein – das Telefonat wurde zu einem weiteren Betrüger umgeleitet. Der gab sich ebenfalls als Polizist aus und bestätigte der Frau, dass ihr Vermögen in Gefahr sei. Sie ging tatsächlich zur Bank und holte einen Bargeldbetrag im unteren fünfstelligen Euro-Bereich ab. Dann erhielt sie weitere Instruktionen.

Betrugsmasche: Frau aus Königsbrunn will Geld übergeben

Die Betrüger forderten sie auf, an einen entfernten Übergabeort zu fahren – denn angeblich sei ihre Wohnung unsicher. Als die 49-Jährige von den Betrügern in Richtung Kleinaitingen navigiert wurde, kamen ihr erneut Zweifel – zum Glück: Sie rief bei der echten Polizei an, die sich sofort an den Übergabeort in Kaufbeuren begab und dort einen Trickbetrüger schnappte.

Nach den aktuellen Anrufen warnt die Polizei: „Die nächste Welle von gleichgearteten betrügerischen Anrufen kommt bestimmt. Seien Sie auch weiterhin misstrauisch, lassen Sie sich auf keine der geforderten Handlungen ein, beenden Sie derartige Gespräche umgehend und verständigen Sie im Zweifelsfall sofort die echte Polizei.“ Außerdem sollten ältere Familienmitglieder und Nachbarn über die Betrugsmasche informiert werden.

Hilfe Mehr Informationen und Tipps zum Schutz vor Betrugsmaschen gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de.

