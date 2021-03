07.03.2021

Falscher Polizist versucht, Autofahrer auf der B17 anzuhalten

Ein Autofahrer überholt auf der B 17 einen anderen Wagen. Plötzlich überholt ihn dieser mit Blaulicht auf dem Dach und der Fahrer schwenkt eine Polizeikelle.

Ein Mann hat sich am Samstagabend gegen 19.15 Uhr auf der B 17 als Polizist ausgegeben und versucht, mit Blaulicht und einer falschen Polizeikelle einen 24-jährigen Autofahrer anzuhalten. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 24-Jährige mit seinem BMW auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Norden, als er bei Klosterlechfeld auf einen Mercedes aufschloss. Dessen Fahrer machte keine Anstalten, die Fahrspur zu räumen, sodass der BMW-Fahrer sich schließlich mit der Lichthupe bemerkbar machte.

Angeblicher Polizist auf B17 bei Klosterlechfeld mit Blaulicht unterwegs

Da ließ der Mercedes-Fahrer ihn zunächst passieren, um kurz darauf sofort wieder an dem BMW vorbeizufahren. Da hatte der Mercedes allerdings ein Blaulicht auf dem Dach, der Fahrer winkte mit einer Polizeikelle und signalisierte dem 24-Jährigen, auf dem Standstreifen anzuhalten. Dem BMW-Fahrer kam dies allerdings merkwürdig vor und so hielt er nicht an, sondern verständigte umgehend die Polizei. Das mutmaßliche "Zivilfahrzeug" verließ an der Anschlussstelle Göggingen die Bundesstraße.

Die echten Polizisten besuchten den 23-jährigen Möchtegern-Kollegen und seine Beifahrerin an seiner Wohnanschrift. Dabei stellten sie nicht nur das Blaulicht und die Kelle sicher, sondern auch noch ein falsches Funkgerät und einen Führerschein, nach dem seit längerer Zeit gesucht wird, nachdem ihn sein Besitzer als verloren gemeldet hatte.

Woher der 23-Jährige die Gegenstände hatte wird nun in weiteren Ermittlungen geklärt. Der Mann kann sich aber in jedem Fall auf eine Anzeige unter anderem wegen Amtsanmaßung einstellen. (adi)

