Familie Ruhland aus Schwabmünchen sammelt Krippen aus aller Welt

Plus Ganz international wird es rund um die Weihnachtszeit bei Familie Ruhland aus Schwabmünchen: Sie sammelt Krippen aus aller Herren Länder.

Von Karin Marz

Christa und Arno Ruhland sind begeisterte Krippensammler. Bereits im langen Flur ihrer Wohnung reiht sich eine Krippe an die andere und Wohn- und Esszimmer sind komplett mit den Weihnachtsdarstellungen geschmückt.

Aus allen möglichen Materialien und aus unterschiedlichen Ländern und Kontinenten besitzt das Ehepaar Ruhland Krippen. "Ich kann gar nicht genau sagen, wie viele Exemplare es sind. Aber ich schätze, es müssten circa 300 sein", sagt Christa Ruhland. Sie und ihr Mann sind seit ungefähr zehn Jahren leidenschaftliche Sammler und erklären, was die beiden an den Krippen fesselt: "Es ist eine Geschichte, die man immer wieder anders darstellen kann.

Krippenfiguren gibt es sogar auf einem Ei. Bild: Karin Marz

Egal in welchem Land, aus welchem Material und von welcher Generation. Uns gefällt die Kunst und dabei zu erkennen, was sich der Künstler dabei gedacht haben mag."

Krippen aus Schokolade und Stroh in Schwabmünchen

Faszinierend sind für Besucher die große Vielfalt und vor allem die verschiedenen Materialien der Krippenfiguren im Hause Ruhland: Krippen aus Bernstein, Nüssen, Maisblättern, Schokolade, Kork, gefärbtem Stroh, Nespresso-Kapseln oder Patronen-Hülsen sind nicht alltäglich. "Wenn wir im Urlaub, auf Ausstellungen oder auf Kunsthandwerkermärkten sind, dann halten wir immer nach Krippen Ausschau. Aber es muss schon etwas Besonderes sein, ansonsten kaufen wir es nicht. Auf den Christkindlmärkten werden wir eigentlich nie fündig", sagt Arno Ruhland, dem vor allem moderne, schlichte Darstellungen gefallen. Seine Frau mag Figuren mit schönen Gesichtern und Details. Auch Familie und Freunde kennen die Leidenschaft der beiden und bringen gerne Krippen aus dem Urlaub mit.

Während der Führung durch diese besondere Krippenwelt gibt es viele Details zu entdecken und zu vielen Krippen können die Sammler etwas erzählen. "In Trondheim in Norwegen habe ich kurz vor unserer Weiterfahrt eine Krippe entdeckt. Doch mein Mann war mit der Kreditkarte schon draußen. Das hat mich sehr geärgert.

Zu Hause habe ich mit unserem Reisebüro Kontakt aufgenommen, das dann später von einer Reisegruppe die Krippe in meinem Auftrag kaufen ließ", berichtet Christa Ruhland und ihr Mann fügt hinzu: "Als ich vor ein paar Jahren an meinen Arbeitsplatz kam, standen dort Krippenfiguren für mich und ich weiß bis heute noch immer nicht, wer mir diese geschenkt hat."

Eine Woche dauert der Aufbau aller Krippen in der Schwabmünchner Wohnung

Durch ihr Hobby hat das Ehepaar auch immer wieder Kontakt mit Museen, lernt viele neue Leute kennen, kommt mit ihnen ins Gespräch und hat somit auch schon viel Wissen über Krippen gesammelt. Bei spanischen Darstellungen der heiligen Familie liege oft die Marienfigur und Josef hat das Kind auf dem Arm, weiß Arno Ruhland. Und in Krakau gebe es einen Wettbewerb, bei dem die schönsten Krippen aus buntem Aluminium-Papier gewinnen. Auch davon besitzt das Ehepaar Ruhland ein Exemplar.

Diese Krippenfiguren sind aus farbigem Glas gefertigt. Bild: Karin Marz

"Eine Woche brauchen wir, bis alle Krippen pünktlich zum ersten Advent an ihrem Platz stehen", berichtet Christa Ruhland. Weggeräumt werden die Figuren dann Ende Januar und finden verpackt Platz an allen möglichen Stellen in ihrer Wohnung. "Doch so langsam geht uns der Platz aus", sagt Christa Ruhland.

Krippen mit Stall, wie es hier typisch ist, findet man im Hause Ruhland kaum. Hingegen sind es außergewöhnliche Interpretationen, die Besucher immer wieder staunen lassen. Das aufgeklappte Nähkästchen ihrer verstorbenen Mutter hat Christa Ruhland aufgehängt und in jedes Fach eine andere Darstellung der heiligen Familie eingefügt. In einer alten Schublade eines Küchenschranks stehen Krippenfiguren, die aus alten Holz-Wäscheklammern gefertigt wurden, und in einer Eierschachtel steht eine "Krippe to go", wie es Arno Ruhland nennt.

Weihnachtskrippen in Pillendosen, auf Eiern oder in Muscheln

Auch sehr filigrane Krippen in Pillendosen, auf Eiern oder in Muscheln gibt es zu bewundern. Christa Ruhland hat auch bereits eigene Figuren gefertigt und ein schwäbisches Haus, in dem ganz viele für unsere Gegend typischen Gegenstände wie Adventskranz, Christbaum und ein winziges Nähkästchen zu entdecken sind, baute Arno Ruhland selbst. Zu sehen gibt es auch Krippen aus Grönland mit Eskimo-Figuren, aus Südamerika mit Lamas und Palmen oder eine Krippe, geschnitzt aus Rentiergeweih aus Grönland. Und auch vorhandene Möbel wie beispielsweise die Wanduhr im Wohnzimmer werden mit Krippenfiguren bestückt. Selbst in Spieluhren oder in einem Modell-Auto findet man Krippen.

Ganz unterschiedliche Figuren zählen zur Krippensammlung. Bild: Karin Marz

Wenn dann Anfang Februar alle Krippen verstaut sind, hat die andere Sammelleidenschaft von Christa Ruhland wieder mehr Platz. In der ganzen Wohnung stehen circa 300 Eulen von ihr. "Aber auch die Eulen müssen besonders sein", sagt Christa Ruhland und lacht.

