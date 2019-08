06:26 Uhr

Familie gibt Kampf um finanzielle Unterstützung auf

Nach den Antworten aus den Ministerien ist für sie keine direkte finanzielle Hilfe zu erwarten. Warum die Betroffenen ein Opfer der Arbeitsmarktsituation sind.

Von Uwe Bolten

Bernd Roepke sitzt zum wiederholten Mal am Esstisch und liest die mehrseitigen Antwortschreiben vom Bundesgesundheitsministerium und dem Bayerischen Ministerium für Gesundheit und Pflege durch. Er hatte beide Behörden angeschrieben, da er nicht nachvollziehen kann, dass der Entlastungsbetrag von 125 Euro, der ihm nach Anerkennung des Pflegegrads 1 zuerkannt wurde, für ihn und seine Frau nicht nutzbar ist.

Zur Erinnerung: Bernd Roepke bekam nach einem Herzinfarkt den Pflegegrad 1 zugesprochen. Seine Ehefrau Annemarie, seit einem Unfall vor 20 Jahren in Bewegung und Leistungsfähigkeit eingeschränkt, konnte nicht mehr auf die tatkräftige Mithilfe ihres Ehemanns im Haushalt zählen. Zumal er nach dem Infarkt einen externen Herzschrittmacher trug. Staub auf den Schränken blieb liegen, die Fenster wurden nicht geputzt, schon das Aufschütteln der Betten wurde zur Herausforderung. Ihre Kinder und eine hilfsbereite Nachbarschaft unterstützten das Rentnerehepaar, sodass ein wenig Normalität in das Haus an der Zugspitzstraße in Lagerlechfeld eintrat. (Lesen Sie hier die vorangegangen Artikel zu diesem Thema: Wie das Pflegegeld einem Ehepaar aus der Region Probleme bereitet und Nach Herzinfarkt: die verzweifelte Suche nach Hilfe )

Familie Roepke aus Lagerlechfeld freut sich nur kurz über die Hilfe von 125 Euro pro Monat

Die Freude über den Bescheid der Zuerkennung des Entlastungsbetrags von 125 Euro pro Monat verschwand schnell, als offenkundig wurde, dass dieses Geld nur für abrechnungsberechtigte Personen oder Institutionen zur Verfügung steht. „Eine kleine Anerkennung durch dieses für die hilfsbereiten Nachbarn oder die Finanzierung einer Tankfüllung für unsere Kinder, die zum Teil von weit kommen, ist ausgeschlossen“, beklagte Bernd Roepke im Februar dieses Jahres. Von zahlreichen Dienstleistern im Umfeld erhielt er die Auskunft, dass Personal für die sogenannten haushaltsnahen Dienstleistungen nicht zu Verfügung stehe. Damit war keine anerkannte Hilfe zu erwarten. Im Umkehrschluss konnte Familie Roepke diesen Betrag nicht einsetzen und er verfiel.

„Für mich sind die Antworten heiße Luft, die keine konkreten Hinweise auf Hilfe enthalten“, sagt er, während er sich durch die Texte wälzt, welche die juristische Seite ausführlich darstellen. „Die Rechtslage ist mir bekannt. Aber in Kenntnis der Arbeitsmarktlage in den sozialen Berufen erwarte ich von den Politikern, situationsangemessene Lösungen. Bei den E-Scootern reagierte man ja auch sehr schnell auf die geänderten Rahmenbedingungen“, äußert sich der Rentner erzürnt und empfindet die derzeitige Gesetzeslage als sozial ungerecht. „Wären wir im Kopf nicht mehr ganz klar, bekämen wir mehr Hilfe“, äußert er sich erregt.

Bernd Ropke bittet das Gesundheitsministerium um Hilfe

Anfang Juli richtete er ein weiteres Schreiben an das Gesundheitsministerium mit dem Vorschlag, dass der Entlastungsbetrag, so lange wie der Pflegenotstand in der ambulanten Betreuung herrsche, den Betroffenen zur freien Verfügung gestellt werde. „Man könne ja jedes Jahr neu entscheiden, ob eine Entspannung bei den Kräften eingetreten sei und den Entlastungsbetrag wieder abrechnungsabhängig machen“, schlug er den Sozialpolitikern vor.

Bis heute haben Bernd und Annemarie Roepke auf diesen praktikablen Vorschlag keine Antwort erhalten. „Uns geht die Kraft aus, darum zu kämpfen. Solange unsere Politiker nichts ändern, wird es ein Kampf gegen Windmühlen sein. Wir wollen eigenständig leben, soweit es geht. Die bestehenden Regelungen sind vielleicht gut gemeint, aber nicht mit dem verfügbaren Angebot auf dem Pflegehilfesektor deckungsgleich“, sagt Bernd Roepke und schlägt resigniert den mit Schriftverkehr gefüllten Aktenordner zu.

Themen Folgen