vor 38 Min.

Familien im Kreis sollen in Sachen Bildung besser beraten werden

Die verschärften Corona-Regeln in Schulen und Kitas treffen Familien und vor allem alleinerziehende Mütter und Väter hart.

Die Familienbüros in Königsbrunn und Schwabmünchen erweitern ihr Angebot. Wegen Corona finden die Angebote zum Thema Bildung derzeit aber nur digital statt.

Bei familiären Konflikten, Erziehungsfragen oder Problemen in der Partnerschaft können sich Eltern an die Familienbüros im Landkreis wenden. In Königsbrunn und Schwabmünchen wurde das Angebot jetzt erweitert, denn die beiden Standorte der St.-Gregor-Jugendhilfe sind als Familienstützpunkt zertifiziert.

Mit Fördermitteln des Sozialministeriums werden dort nun zusätzliche Bildungsangebote finanziert. Wegen der Corona-Pandemie finden die Vorträge und Kurse derzeit aber nur digital in eingeschränkter Form statt. "Wenn auch Online-Angebote Präsenzveranstaltungen und Begegnungen nicht ersetzen können, so konnten doch spannende und hilfreiche Angebote für Familien entwickelt werden", teilt Achim Friedrich vom Familienstützpunkt Königsbrunn schriftlich mit.

Beratung im Kreis Augsburg ist von Beschränkungen nicht betroffen

Auch Diplom-Sozialpädagogin Cathrin Fürst vom Familienstützpunkt Schwabmünchen sagt: "Alle Eltern und Kinder aus dem südlichen Landkreis sollen Zugang zu den Angeboten bekommen." Mit Flyern wollen die Verantwortlichen auf die neuen Angebote aufmerksam machen. Diese werden gedruckt und digital über die Schulen und Kindertagesstätten an die Familien verteilt. Auch an öffentlichen Plätzen wie Banken, Büchereien, Apotheken und Buchhandlungen werden die drei bis vier Monate neu erscheinenden Flyer ausliegen.

Wie das Landratsamt mitteilt, ist das Beratungsangebot der Familienbüros vor Ort von den coronabedingten Einschränkungen jedoch nicht betroffen. Die Sozialpädagogen stünden Eltern nach vorheriger Anmeldung weiterhin persönlich oder telefonisch zur Verfügung.

"Es ist wichtig, dass dieses Angebot weiterhin offen bleibt - gerade in Zeiten, in denen Familien besonders belastet sind", teilt Landrat Martin Sailer schriftlich mit. Die acht Familienstützpunkte im Landkreis bieten dem Landratsamt zufolge mit Kursen, Vorträgen, Eltern-Kind-Aktionen und Gruppenangeboten eine bunte Mischung an. (AZ)

Das Königsbrunner Familienbüro ist unter der Telefonnummer 08231/6058693 zu erreichen. Die Sozialpädagogen der Beratungsstelle in Schwabmünchen stehen unter 08232/957729 zur Verfügung.

Lesen Sie auch:

Themen folgen