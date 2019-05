14:28 Uhr

Fantasievolle Kostüme und exotische Kunst

Jugendliche malen japanische Comics und verkleiden sich beim Themenabend in der Jugendbegegnungsstätte .

Von Sabine Hämmer

Ergänzend zur aktuellen Manga-Ausstellung, die japanische Comics zeigt, die fünf junge Manga Maler der Jugendgruppe des Künstlerkreises (KKK) zusammengestellt haben, gab es am Samstagabend zum siebten Mal, in Kooperation mit dem Matrix Team, einen bunten Themenabend.

Nicht nur die Mitglieder der Jugendgruppe, auch zahlreiche junge Besucher übten sich in Cosplay – was in der Übersetzung Kostümspiel bedeutet – bei dem die Teilnehmer einen Charakter aus Manga, Anime, Computer-Spiel oder Film möglichst originalgetreu darstellen. Sie belebten das Event mit ihren fantasievollen, bunten Kostümen. Diese wurden gegen Ende der Veranstaltung auf der großen Bühne vorgestellt und prämiert.

Gewinner gab es auch bei den Teilnehmern am Malwettbewerb, die in nur eineinhalb Stunden bemerkenswerte Bilder fertigstellten.

Zum ersten Mal gab es auch Fanartikel zu kaufen

„Seit neun Jahren malt die 23-jährige Jessica Hofmann mit großer Begeisterung aktiv in der Jugendgruppe. Seit zwei Jahren organisiert sie jetzt auch die Aktionen bei den Manga-Events“, freute sich Jugendleiter Klaus-Peter Glaser. Zu passender Musik standen an langen Tischen Malutensilien, Vorlagen und Papier bereit. Während draußen bei fast schon winterlichen Temperaturen der Regen herunter prasselte, konnten Insider und Neulinge im gemütlichen Ambiente nach Herzenslust ihre Lieblingsmotive zeichnen. Zeitgleich lief eine Bilderschau am großen Monitor, die Aufnahmen vergangener Feste präsentierte. Hobbyfotograf Siegfried Brock, der seit einigen Jahren ein Fotoshooting anbietet, hatte zudem für die Aktiven Fotoabzüge vom vergangenen Manga-Event ausdrucken lassen. Erstmals gab es auch Manga-Fanartikel, wie Pins, Tassen, Gläser und Figuren zu erwerben. „Meist kann man diese Dinge lediglich online bestellen, durch das Lager aus meinem Onlineshop konnte ich sie zum Manga-Event zur persönlichen Ansicht mitbringen“, so Aussteller Matthias Ratz.

Kunst macht hungrig. So wurden nach zwei aktiven Malstunden die von Matrix Mitarbeitern selbst gekochte japanische Miso-Suppe, Sushi-Kreationen und andere Knabbereien gerne probiert.

„Farbenfrohe Zeichnungen, die mitunter auch die Gefühle der Jugendlichen spiegeln, dazu gemeinsames Essen, der Cosplay-Kostümwettbewerb, Karaoke und Fotoshooting kommen bei den Jugendlichen sehr gut an“, so Pit Granz vom Jugendzentrum.

Am 5. Oktober ist das nächste Manga-Event in Königsbrunn geplant

Klaus-Peter Glaser bedauerte, dass sich wohl diesmal einige Teilnehmer vom schlechten Wetter abschrecken ließen. Dem Matrix-Team dankte er für das Engagement. Am Samstag, 5. Oktober, ist das nächste Manga-Event dort bereits fest eingeplant.

„Seit 14 Jahren belebt die Manga-Bewegung unseren Künstlerkreis, Jugendliche ab zwölf Jahren, kommen derzeit jeden ersten und dritten Dienstag im Monat ab 17.30 Uhr zu den angeleiteten Malabenden in die Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt“, so Glaser. „Dieser Malstil, der inzwischen einen richtigen Boom erlebt, ist bei der Jugend nach wie vor der Renner“, so Glaser, der sich stets über Zuwachs in der Jugendgruppe freut.

