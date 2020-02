vor 46 Min.

Fasching in der Waschküche

Die alten Fotos unserer Leser sind nicht nur lustig, sondern auch wichtige Zeitzeugnisse

Der Fasching von anno dazumal bewegt unsere Leser. Dies beweist unsere Fotoaktion, die wir vor wenigen Tagen gestartet haben. Aufgrund der Fülle der Einsendungen werden wir daher in den nächsten Tagen die Aufnahmen auf Sonderseiten in unserer Zeitung veröffentlichen. Hier schon einmal ein kleiner Vorgeschmack. Ingeborg Geh erinnert sich an die bunte Zeit damals: „Es war der Höhepunkt des Jahres.“

Ingeborg Geh, die damals noch Schröter hieß, hat noch ein Bild vom Kinderfaschingsball 1964 in der Erlenstraße in Königsbrunn. „In der von uns dekorierten Waschküche in der Erlenstraße 15 wurde gefeiert. Musik haben wir damals noch selbst gemacht“, erinnert sich die heutige Bobingerin, die Melodica spielte. In der Waschküche kamen sämtliche Kinder aus der Straße zusammen. Ingeborg Geh: „Mit Krapfen und Tee war es für uns Kinder der Höhepunkt des Jahres.“ Das Bild stammt ursprünglich nicht von Geh, sondern von Familie Roth. Die Mutter des Nachbarmädels Irmgard besaß eine Kamera. Ingeborg Reh bekam das Foto erst kürzlich in die Hände – sie blätterte mit Irmgard und Gisela Roth im Familienarchiv und stieß dann darauf.

Auch in Mickhausen sind alte Fotos erhalten. Dort organisierten die Kinder Ende der 1960er-Jahre einen spontanen kleinen Faschingsumzug durchs Dorf. Sie trugen selbst bemalte Transparente mit allerlei Sprüchen und alten Faschingsschlagern drauf: „Humba, humba, täterä!“, „Schöne Maid, hast du heut für mich Zeit?“, „Ich bin der größte Kasper“, „Schön ist es, auf der Welt zu sein!“ In den damals noch zwei Bäckereien – Anton Kocher und Josef Wundlechner – und in einem weiteren Lebensmittelgeschäft (Zankl) bekamen sie Krapfen und Süßigkeiten. SZ-Mitarbeiter Walter Kleber verkleidete sich damals als schneidiger Cowboy. Vor dem damaligen Anwesen von Anton Mögele in der Hauptstraße, das heute eine Unterkunft für Asylbewerber ist, stellten sich die kleinen Mäschkerle zum Gruppenfoto auf.

Wer sich an der neuen Aktion beteiligen will und damit hilft, Zeitzeugnisse für die Nachwelt zu dokumentieren, kann seine historischen Aufnahmen scannen und per E-Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de senden. Die Bilder können auch direkt per Post an Schwabmünchner Allgemeine, Bahnhofstraße 17, 86830 Schwabmünchen, geschickt werden.

Wo und wann ist es entstanden? Wer hat's gemacht? Was genau ist zu sehen? Gibt es eine Geschichte hinter der Geschichte?

