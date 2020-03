Fassungslose Fußballer nach dem Eklat von Hoffenheim

Plus Nach dem Eklat beim Spiel Hoffenheim gegen Bayern München herrscht Fassungslosigkeit. Was Trainer, Funktionäre und Fans aus dem Augsburger Land dazu sagen.

Der Eklat beim Spiel zwischen Hoffenheim und Bayern München ist das Thema nicht nur bei den den Fußball-Fans. Nachdem die Partie wegen beleidigender Plakate der Bayern-Fans gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp zweimal unterbrochen worden war, stand das Spiel kurz vor dem Abbruch. Am Ende einigten sich die beiden Mannschaften beim Stand von 6:0 für die Bayern darauf, den Ball in der letzten Viertelstunde nur noch hin und her zu schieben. Wir haben bei Trainern, Fans und Funktionären im Augsburger Land nachgefragt, was sie dazu sagen.

Dominik Bröll , Spielertrainer des Kreisklassisten TSV Fischach , war „schockiert und fassungslos“, als er die Fernsehbilder sah: „Ich fand die Aktion der beiden Teams gut und richtig. Vielleicht wäre es aber auch nicht schlecht gewesen, die Partie ganz abzubrechen, um ein noch deutlicheres Zeichen zu setzen.“

Er kann es auch nicht verstehen, warum sich ein Teil der Fans ausgerechnet den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp als Feindbild ausgesucht hat: „Der Mann hat mit seiner Unterstützung für die Krebsforschung geholfen, vielen Menschen das Leben zu retten“, sagt Bröll.

TSV Fischach: "Beleidigungen sind schlimmer geworden"

Der Fischacher Spielertrainer sieht das Problem aber grundsätzlicher: „Die Beleidigungen gegen Menschen auf dem Fußballplatz sind schlimmer geworden. Was sich viele ausländische Spieler anhören müssen, geht gar nicht.“ In der Kreisklasse Augsburg , in der er mit seinem TSV Fischach spielt, sind ihm aber keine Probleme mit rassistischen Beleidigungen bekannt: „Wenn ich mitbekomme, dass einer meiner Spieler rassistisch äußert, geht er sofort vom Platz.“ Ähnlich verhält es sich mit den Schiedsrichtern. Dominik Bröll : „Es ist schon schlimm, was die sich manchmal anhören müssen. Ich habe meinen Spielern gesagt, dass ich keine persönliche Beleidigungen dulde und hab auch schon mit dem einen oder anderen Zuschauer Klartext geredet, wenn es sein musste.“

Doch auch dem Fischacher Spielertrainer ist klar, dass der Fußballplatz niemals der Ort des gepflegten Gesprächs werden wird: „Wenn man mal böse gefoult wird, dann rutscht einem schon mal ein Satz wie “Was soll das du Arsch“ raus. Danach gibt man sich die Hand, und es ist gut. Wenn man sich aber so wie zuletzt auf eine Person einschießt und sie als Hurensohn bezeichnet, dann ist für mich die Grenze überschritten.“

TSV Gersthofen: Unverständnis über Hass auf Dietmar Hopp

Auch Klaus Assum , Abteilungsleiter des TSV Gersthofen , kann den Hass einiger Fans auf Dietmar Hopp überhaupt nicht verstehen: „Ich war als Soldat in der Nähe von Hoffenheim stationiert und habe erlebt, was der Mann für die Region leistet und wie er sich sozial engagiert. So jemanden als Hurensohn zu beleidigen, das ist einfach unglaublich“, sagt Klaus Assum. Er findet die Aktion der beiden Mannschaften gut und richtig: „Auch Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern und Freiburgs Trainer Christian Streich haben die richtigen Worte gefunden.“

Der Abteilungsleiter des Bezirksligisten fordert, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen: „Wenn ich schon sehe, dass diese Chaoten vermummt sind, dann werde ich richtig sauer. Auch im Stadion gilt Vermummungsverbot. Solche Leute muss man rausziehen und hart bestrafen.“

In seinem Verein gibt es keine Probleme mit Beleidigungen, versichert Klaus Assum : „Bei uns spielen in den verschiedenen Mannschaften viele Spieler mit ausländischen Wurzeln, die akzeptiert und integriert sind.“ Auch auf anderen Plätzen hat er in den letzten Jahren keine rassistischen Beleidigungen erlebt. Er habe viel mit anderen Fußballern und Funktionären gesprochen, und alle seien schockiert darüber, was das am Wochenende vorgefallen ist.

Red White Gablingen: "Aktion war völliger Schwachsinn"

Manuel Tausend , Vorsitzender des FC Bayern-Fan-Clubs „Red White Glammhogga Gablingen “ , hat ebenfalls kein Verständnis für die Aktion einiger Bayern–Fans. „Was die da gemacht haben, war völliger Schwachsinn. Letztes Jahr ging es vor allem gegen Red Bull Leipzig , jetzt gegen den Hoffenheimer Mäzen – das hat doch alles mit Fußball nichts mehr zu tun.“

Er hat selber eine Dauerkarte für die Südkurve in der Münchner Allianz-Arena , war aber bei dem Spiel in Hoffenheim nicht dabei. „In München stehen wir relativ weit weg von den Leuten, die für die Aktion in Hoffenheim wohl verantwortlich sind. Manchmal ist es ja auch so, dass du in der Kurve ein Banner in die Hand gedrückt bekommst und schaut nicht, was da drauf steht. Aber spätestens, als die Spieler in die Kurve kamen, hätte man den Kopf einschalten müssen. Wir als Fanclub distanzieren uns ganz klar von dieser Aktion und dulden so etwas auch nicht. Wie sich die beiden Mannschaften verhalten haben, findet er „genial und vorbildlich.“

TSV Schwabmünchen: Zuschauer stehen in der Verantwortung

Germar Thiele , Abteilungsleiter des Bayernligisten TSV Schwabmünchen , betont, dass auch die Zuschauer in der Verantwortung stehen: "Emotionen gehören beim Fußball dazu, aber jetzt ist die Grenze überschritten worden. Ich erwarte, dass sich die anderen Fans davon distanzieren. Es ist gut, dass sich der Fußball zur Wehr setzt, denn so geht es nicht weiter."

Auch bei den Bayernliga-Spielen des TSV Schwabmünchen geht es manchmal lautstark zu, räumt Germar Thiele ein: "Da wird dann auch manchmal lautstark über den Schiedsrichter geschimpft, und wenn jemand seinen Unmut über eine Entscheidung äußert, dann ist das in Ordnung. Aber das darf nicht persönlich und vor allem nicht beleidigend werden."

