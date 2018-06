vor 50 Min.

Fast alles beim Alten bei den Freien Wählern

Freie Wähler Schwabmünchen stimmen für ihr bewährtes Team. Nur die Schriftführerin wechselt.

Neuwahlen standen bei der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Schwabmünchen an. Der Vorsitzende Karlheinz Hornung und sein Stellvertreter, Christian Weis, wurden einstimmig wiedergewählt. Renate Mayr legte ihr Amt als Schriftführerin nieder. Als Nachfolgerin wurde einstimmig Silke Meitinger gewählt.

Als Ehrengast berichtete Fabian Mehring (Fraktionsvorsitzender im Kreistag) von aktuellen Themen. Er fokussierte sich dabei auf den Pflegenotstand und Hebammenmangel im Landkreis. Seine Rede nutzte Mehring, um seine Kritik an der Schließung der Geburtenstation am Schwabmünchner Standort der Wertachkliniken zu erneuern. „Die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung ist ein gesetzlicher Auftrag, der aktuell nicht erfüllt wird. Verantwortliche Politiker dürfen das nicht hinnehmen, weshalb wir keine Ruhe geben werden, bis in Schwabmünchen wieder Kinder zur Welt kommen können“, kündigte Mehring an.

Außerdem forderte Mehring, der sich im Herbst vom aussichtsreichen dritten Listenplatz um ein Mandat im Bayerischen Landtag bewirbt, Vereine und ehrenamtliche Organisationen von den Pflichten der neuen Datenschutzgrundverordnung auszunehmen: „Es genügt nicht, in Sonntagsreden das hohe Lied auf das Ehrenamt zu singen, wenn den Vereinsvorsitzenden an jedem Montag neue Knüppel zwischen die Beine geworfen werden.“ Mit Blick auf die jüngsten Gewerbeansiedlungen auf dem Lechfeld mahnte er zu mehr Augenmaß: „Geld und Arbeitsplätze lassen sich vermehren, während unsere Flächen endlich sind. Wir müssen uns deshalb gut überlegen, ob noch mehr riesige Logistikzentren mit ausländischem Steuersitz zu uns geholt werden sollen, die unsere Verkehrsinfrastruktur überlasten und weniger Steuern zahlen als jeder kleine Handwerksbetrieb“, sagte Mehring und forderte „Vorfahrt für das Handwerk und den regionalen Mittelstand“.

Der Fraktionssprecher der Freien Wähler im Schwabmünchner Stadtrat, Reinhold Weiher, gab einen Überblick über anstehende kommunale Projekte und bereits erreichte Ziele. So konnte beispielsweise eine allgemeine Verbesserung des Verkehrsnetzes im Bezug auf Radwege erzielt werden. Der Vorsitzende gab noch einen Ausblick auf die weiteren Aktivitäten diesen Jahres. So ist neben der gemeinsamen Radtour am 24. Juni ein Jazzfrühschoppen am Schrannenplatz am Sonntag, 19. August, ab 10.30 Uhr geplant. Des Weiteren soll am 19. Oktober eine Besichtigung von Schöffel stattfinden.

