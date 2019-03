26.03.2019

Faszination Nanotechnologie

Die Initiative Junger Forscher besuchte Gymnasiasten

Vor Kurzem tauchten die Schüler des Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen in die Welt der kleinsten Teilchen ein. Sie stellten erstaunt fest, wie viel Nanotechnologie in ihrem Alltag vorkommt. Die Projekttage tragen den Titel „Faszination Nanotechnologie“ und werden von der Initiative Junge Forscherinnen und Forscher (IJF) durchgeführt. In den praxisorientierten Unterrichtsstunden erleben Schüler, welches Potenzial in dieser Schlüsseltechnologie steckt und wo sie bereits heute zum Einsatz kommt: In den wirtschaftlichen Bereichen Medizintechnik, Umwelttechnik, Maschinenbau, Halbleiterindustrie, Elektrotechnik, Optik, Textilindustrie oder Bauwesen wird sie bereits angewandt. Nanotechnologien bieten eine Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten, die zu neuen Produkten oder verbesserten Produkteigenschaften führen: flexible Displays in der Optoelektronik oder die Funktionalisierung nicht leitfähiger Materialien, die durch den Einsatz von Nanomaterialien leitfähig werden.

Um die Jugendlichen zum Nachdenken anzuregen, wird das Feld Nanotechnologie realistisch betrachtet und auch mögliche Gefahren angesprochen. An zwei Tagen sind die jungen Wissenschaftler und Doktoranden der IJF an der Schule zu Gast. Die Schüler sind gefordert, selbst aktiv zu werden, zum Beispiel bei verschiedenen Experimentierstationen, wie der Lotuseffekt oder das Sichtbarmachen von Nanopartikeln in einer Spülmittellösung sowie bei der Arbeit mit Hightech-Mikroskopen. Darüber hinaus bearbeiten die Jugendlichen in der Zeit bis zum zweiten Projekttag ein vorgegebenes Nano-Thema, welches sie dann als Poster präsentieren.

