vor 35 Min.

Faszinierende Kunst in Blau

Die Mitglieder des Kunstvereins haben sich einer speziellen Farbe gewidmet

Von Ingeborg Anderson

Nur eine Farbe und trotzdem große Vielfalt? Wie das geht, kann man derzeit in der neuen Ausstellung in der Galerie im Unteren Schlösschen sehen. Dort zeigen 14 Mitglieder des Kunstvereins unter der Motto „Faszination in Blau“ Arbeiten, die sie dieser Farbe gewidmet haben. Allein die Farbnuancen, die sich in abstrakten oder landschaftlichen Kompositionen zeigen, beeindrucken. Für manche der Künstler wie die Malerin Irmtraud Steck war das Thema eine echte Herausforderung: „Eigentlich hatte ich bisher mit Blau nicht so viel am Hut“, gesteht sie. Aber sie löste den Farbkonflikt komplementär – „Blau braucht Gelb“ ist der Titel eines ihrer Acrylbilder.

Besonders knifflig war es für Gert Schröter als Bildhauer. Welche blauen Steine gibt es außer dem teuren Lapislazuli? Er wählte für seine Steinskulpturen Sodalith und Azul Bahia, die durch ihre Äderung faszinieren.

Oder Jörg-Peter Krügers Installation, bei der man quasi durch ein echtes Fenster auf einen blauen Himmel mit weißen Wolken hinausschaut. Aber wer Krügers Arbeiten kennt, weiß, dass die Idylle trügt. Steigen die hübschen weißen Wolken etwa von einem Atomkraftwerk aus in den blauen Himmel?

Dass die Farbe Blau überdies einlädt zu mythisch anmutenden und meditativen Stimmungen, zeigen Bilder wie Gudrun Heuers „Nebel von Avalon“ und „Die blaue Stunde“ sowie Anke Irina Tellers „Innehalten“.

In abstrakten Kompositionen wird die Vielfältigkeit der Farbe Blau gefeiert. Ihre Schönheit zeigt sich in dem Zauber, den sie in den gegenständlichen Darstellungen über die Dinge legt – über Gebirge, den Himmel, das Meer, über winterliche Landschaften. Wie beispielsweise bei Klaus-Peter Glasers „Schneefallgrenze“ oder „Großer Krottenkopf“. Und Blau ist eine Farbe, die ihren Reiz ebenso bei urbanen Motiven ausübt. Gabriele Wahls „Blue Skyline“ ist ein Beispiel dafür.

Es gibt in dieser Ausstellung nicht nur viele Facetten dieser Grundfarbe zu entdecken, sondern hier stellen sich auch einige neue Mitglieder des Vereins mit ihren Arbeiten vor.

Die ausstellenden Mitglieder sind Klaus Peter Glaser, Margit Hafner, Gudrun Heuer, Hans Kohlberger, Jörg-Peter Krüger, Sigrid Mayr, Sabine Mehringer, Karin Peyker, Klaus Philipp, Silke Scharpf, Gert Schröter, Irmtraud Steck, Anke Irina Teller sowie Gabriele Wahl.

Bis zum 29. Dezember ist die Ausstellung in der Galerie im Unteren Schlösschen, Römerstraße 73, zu sehen. Geöffnet ist sie am Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr.