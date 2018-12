Fehlstart für die Bayerische Regiobahn

Das ging mal so richtig daneben: Die Bayerische Regiobahn verärgert zum Start ihre Kunden mit zahlreichen Verspätungen.

Einen klassischen Fehlstart hat der neue Bahnbetreiber Bayerische Regiobahn (BRB) in unserer Region hingelegt. Bereits am ersten Werktag nach der Übernahme mussten man sich mit einem Streik rumärgern, für denen man nichts konnte, dessen Folgen der neue Betreiber aber ausbaden musste. Doch auch in den Tagen danach gab es zahlreiche Verspätungen, wie eine Umfrage auf unserer Facebook-Seite zeigt.

Schuldzuweisungen sind angesichts des Konstrukts zwischen privaten Betreibern wie der BRB und der Deutschen Bahn (DB), die mit ihren Fahrdienstleitern nach wie vor für die Infrastruktur zuständig ist, schwierig.

Dem Pendler, der bei Minustemperaturen am Bahnhof friert und dann noch nicht mal vernünftig informiert wird, wenn der Zug Verspätung hat, wird das herzlich egal sein: Er will einfach nur, dass sein Zug pünktlich ist.

So wird sich manch einer überlegen, ob er nicht besser aufs Auto umsteigt, was angesichts von drohenden Fahrverboten in den Innenstädten und Klimaerwärmung wohl die schlechteste Lösung wäre. Also: Reißt euch zusammen, seht zu, dass die Züge pünktlich fahren und informiert die Menschen, wenn das mal nicht klappt.

