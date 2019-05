00:35 Uhr

Felsensteiner suchen nach Fahrern

Schüler sollen mit Trikes und Gespannen Ausflug unternehmen

Das Fritz-Felsenstein-Haus sucht für seine beliebte Motorradaktion „Felsenstein on the road“ engagierte Trike- und Gespannfahrer aus der Region, die Lust auf eine gemütliche Ausfahrt mit körperbehinderten Kindern und Jugendlichen haben. Die Aktion wurde zum fünfjährigen Bestehen bereits mit der Silberdistel der Augsburger Allgemeinen ausgezeichnet.

Zum 21. Mal organisiert das Fritz-Felsenstein-Haus diesen Event, der Menschen mit und ohne Handicap zusammenbringt. Von Königsbrunn aus geht es auf einer Rundfahrt durch den westlichen Landkreis, in einer Sportgaststätte wird gemeinsam zum Mittagessen eingekehrt. Polizei, BRK und viele freiwillige Helfer unterstützen die Aktion, sie ist für die meisten der Teilnehmer eine einmalige Chance, „Bikerluft“ zu schnappen.

Die Ausfahrt wird von Bussen und professionellen Betreuern begleitet, sodass für die Trike- und Gespannfahrer keine Betreuungsaufgaben anfallen. Gefahren wird auf einer festgelegten abgesicherten Strecke im Konvoi.

Die Veranstaltung findet an einem Sonntag im Juli statt. Um den Event geordnet organisieren zu können, bittet das FFH Interessierte, unter Telefon 08231/6004-700 anzurufen oder sich per Mail an ute.mueller@felsenstein.org anzumelden. Dort können das genaue Datum und Details erfragt werden. (AZ)

