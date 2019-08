vor 1 Min.

Ferdinand Wagner feiert eine Auferstehung

Mit der Wiedereröffnung der Historischen Galerie der Werke Ferdinand Wagners besitzt Schwabmünchen ein Prunkstück in der Kunstwelt. Welches Geheimnis die Museumsleiterin lüftet.

Von Uwe Bolten

Vor genau 200 Jahren durchdrangen Geburtsschreie das Gebäude an der Fuggerstraße 20, bekannt als Kindertherapiehaus des Gesundheitshauses Reichart. „Im ersten Stock, dort wo heute der große Saal eingerichtet wurde, erblickte Ferdinand Wagner das Licht der Welt“, berichtete Jürgen Reichart. Aus diesem Kind wurde, als Kunstmaler, einer der bedeutendsten Söhne der Kommune, dessen Einblicke in sein Werk in der Historischen Sammlung in der „Galerie und Museum der Stadt Schwabmünchen“ feierlich wiedereröffnet wurde.

Auf biografische Einzelheiten verzichtend, nahm Museumsleiterin Sabine Sünwoldt bei ihrer Eröffnungsrede die rund 80 Gäste auf eine Reise mit, die Wagners Weg über die Kürschnerlehre im väterlichen Betrieb, dem Kunst-Studium in München, seine Berührungen mit der Nazarener Kunst, dem Leben in Schwabmünchen und seine Tätigkeit als akademischer Maler in Augsburg skizzierte. Musikalisch passend untermalten Karlheinz Hornung (Gitarre) und Silke Mei (Cello) die feierliche Wiedereröffnung.

Ferdinand Wagner machte sich einen Namen als Porträtmaler

„Ferdinand Wagner war Auftragsmaler. Neben zahlreichen sakralen Darstellungen auf Bildern und Altären machte er sich einen Namen als Porträtmaler. Ebenso erlangte er einen sehr guten Ruf als Gestalter von Fresken. So erhielt er 1860 den Auftrag, die 70 Meter lange Fassade des Fugger-Anwesens an der Augsburger Maximilianstraße mit Szenen aus der Stadt zu verzieren. Leider wurde dieses Werk während des Krieges vollständig zerstört“, berichtete Sünwoldt aus dem Leben des bayrisch-schwäbischen Malerfürsten.

Die Ausstellung im ersten Stock des Museums ließ diese Werke auf Fotos wieder aufleben. Die in weiß und rot-braun gehaltenen Galerie-Räume gaben den Besuchern einen eindrucksvollen Einblick in die Kunstwelt des gebürtigen Schwabmünchners. Die detaillierten Beschreibungen von Sünwoldt, auf übersichtlich gestalteten Tafeln der Schwabmünchner Grafikerin Maria Reichenauer präsentiert, ermöglichten den Gästen einen Einblick in Leben und Persönlichkeit des Künstlers. Strahlend stachen die von Charlotte Deininger konservierten Altarflügel der Sankt Peter und Paul Kirche in Bissingen im Hauptraum ins Auge (wir berichteten). Die Farbgebung der Räume unterstrich dezent die in Goldrahmen gefassten Werke Wagners. Darunter befand sich ein lang gehütetes Geheimnis: Das Porträt von Maria Elisabeth Maenner, das der Maler 1852 in Öl auf Leinwand schuf und erst im vergangenen Jahr vom Museum erworben werden konnte.

Richard Wagner initiierte die Sammlung vor mehr als 25 Jahren

Eine besondere Bedeutung erhielt diese Geburtstagsfeier durch die Anwesenheit Marlene Wagners, Witwe des vor zehn Jahren verstorbenen Richard Wagner. Als Bürgermeister der Stadt Schwabmünchen und Kreisheimatpfleger hatte er in seiner Amtszeit vor mehr als 25 Jahren die Sammlung initiiert. „Herr Wagner hatte zu einer Zeit, in der die Kunst der Nazarener verpönt war und aus den Kirchen entfernt wurde, den Mut und die Weitsicht, sich auf die Fährte Ferdinand Wagners zu begeben und Bilder für das Museum zu retten“, huldigte Sabine Sünwoldt den Kunstfreund. „Für ihn gab es phasenweise nichts außer Ferdinand Wagner. Das war das dominierende Thema bei vielen Brotzeiten am Abend“, erzählte Witwe Marlene im Gespräch mit unserer Zeitung.

Eckhard Henke, unter Richard Wagner geschäftsführender Beamter im Rathaus, erinnerte sich ebenfalls an die Sammlertätigkeit seines Chefs. „Wagner hatte eine beeindruckende Überzeugungskraft, insbesondere gegenüber Kirchenvertretern. Hatte er ein Bild identifiziert, ging er mit äußerster Zielstrebigkeit und Beharrlichkeit vor“, erinnerte sich der Pensionär. Durch dieses Engagement in der Gründung der Sammlung und dem Fingerspitzengefühl von Sünwoldt, die als Kunst- und Kulturhistorikerin eine ausgewogene Darstellung zwischen reiner Kunst und zeitgenössischer Lebensweise schuf, wird das Werk Ferdinand Wagners als für viele Besucher in Zukunft ein mehr als ansprechendes Ziel beim Museumsbesuch sein.

