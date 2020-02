vor 4 Min.

Festivalerfahrung fürs Königsbrunner Matrix-Team

Thomas Walk hat die STAC-Festivals in Augsburg auf die Beine gestellt. Jetzt verstärkt er das Königsbrunner Jugendzentrum. Was sich die Matrix-Macher erhoffen.

Von Helga Mohm

Unterschiedliche Veranstaltungen für ein breites Publikum auf die Beine stellen und die Gäste allen Alters neugierig auf weitere Events in der Matrix machen, darauf wird das Matrix neben seinen vielfältigen Aufgaben rund um die Jugendarbeit zukünftig ein besonderes Augenmerk legen. Dafür hat sich der Kreisjugendring Augsburg-Land für das Matrix einen Eventmanager an die Seite geholt: Thomas Walk, der Erfinder, Ideengeber und Macher des über Augsburgs Grenzen hinaus bekannten und erfolgreichen STAC-Festivals.

Der 29-jährige gebürtige Garmischer lebt seit seinem zwölften Lebensjahr in Augsburg und identifiziert sich sehr mit der Stadt und seinem Umland. Als gelernter Veranstaltungstechniker kam Walk früh in Kontakt mit der Veranstaltungsbranche. Nach der Fachhochschulreife probierte er sich ein Jahr bei der Ausbildung als Physiotherapeut an der staatlichen Physiotherapieschule aus. Mit 22 Jahren wagt er den Sprung in die Selbstständigkeit und gründete 2009 den Verein Street Academy Augsburg. Daraus entwickelte sich das STAC-Festival. Nebenbei studierte er im Fernstudium Sozialmanagement. Das halbjährige Praktikum während seines Studiums bei der City-Initiative Augsburg mit Heinz Stinglwagner brachte einen weiteren großen Erfahrungsschatz.

Auch privat ist er künstlerisch unterwegs: Er trainiert seit der Kindheit regelmäßig Jonglage mit Diabolos, Bällen oder Keulen. „Mein Ausgleich zum Berufsleben ist neben dem Jonglieren die Ruhe in der Bergwelt. Ich schalte beim einsamen Wandern ab und genieße die Ruhe und Übernachtungen in kleinen Selbstversorgerhütten. Da tanke ich neue Energie“, erzählt der neue Mann im Matrix-Team.

Seit September bringt Thomas Walk im Matrix seine Ideen ein

Bis zur Schließung des Reese- Theaters leitete Thomas Walk die Spielstätte. Bereits im Theater, das 2019 dem Wohnungsbau weichen musste, knüpfte Matrix-Einrichtungsleiter Ralf Engelstätter Kontakt zu Walk. Der ist begeistert vom Matrix in Königsbrunn und schwärmt von den guten Bedingungen. Seit September 2019 unterstützt Walk als Eventmanager mit einer halben Stelle das Matrix-Team und bringt seine Erfahrung aus 350 organisierten Veranstaltungen ein: „Mein spezieller Brennpunkt und meine Überzeugung ist es, junge Künstler zu fördern und auf die Bühne zu bringen, egal ob Sänger, Tänzer, Artisten, Entertainer, Zauberer oder Musiker. Veranstaltungen planen wir für jedes Alter, wollen mit einem facettenreichen Programm ein buntes Publikum jedes Alters ansprechen.“

Pit Granz und das Matrix-Team haben bereits zahlreiche unterschiedliche Veranstaltungen im Matrix ausprobiert. Nun wollen die Verantwortlichen neue Eventformate reinbringen, sich breiter und vielfältiger aufstellen und die Zuschauer binden. Hier kann Walk mit seinen Erfahrungen und Kontakten großartige Synergien erzeugen. Kleine Umstrukturierungen hat es bereits gegeben. Veranstaltungen werden präziser beworben, mit Quartalsflyern und dem neuen Internetauftritt matrix-events.de.

Thomas Walk bestätigt dem Matrix hervorragende Arbeit

Walk betont, wie froh er über die bereits fest installierten Events im Matrix ist: „Da wurde echt hervorragende Arbeit geleistet.“ Mit seinem großzügigen Foyer, der ausgefeilten Technik, der großen Bühne, Akustik vom Feinsten sowie den Parkmöglichkeiten ist das Matrix die perfekte Eventlocation. Etwas Bedenken hat Walk jedoch mit der öffentlichen Verkehrsanbindung von Augsburg. Die künftige Straßenbahnanbindung wird ein weiterer wichtiger Mosaikstein sein. Aber für 2020 ist der Matrix-Eventkalender – mit ganz wenigen Ausnahmen – erst einmal voll. „Ich sehe das Matrix als Location für Veranstaltungen von Vereinen, Schulen sowie für unterschiedliche Künstler“, betont Walk. Wer Ideen für eine Veranstaltung hat, kann sich jederzeit an Thomas Walk wenden und bei einem gemeinsamen Gespräch Ideen vorstellen und Kooperationen ausloten. „Wir planen jetzt 2021. Schauen wir, was wir verwirklichen können. Da steckt nämlich viel fundierte Planung dahinter“, sagt er.

Die Termine im Matrix 2020

20. bis 22. März STAC-Festival

11. bis 13. April/17. bis 19. April Theateraufführungen Dramalution

1. bis 3. Mai „League of Legends X-Cup“ Turnier

23. Mai Rock ’n’ Roll Day

22./23. Juni Theater Friedberg

10. bis 18. Juni RamPa Zamba

9. bis 11. Oktober STAC-Festival

15. bis 18. Oktober Komm, Erde retten!

14. November Rapid-Schachturnier

19. bis 22. November Magic Zauberer (hemo)





