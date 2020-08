vor 37 Min.

Fetziger Rock`n`Roll begeistert im Kulturzentrum Graben

Plus Wegen der hohen Nachfrage hat die Gruppe Momentensammler ein Zusatzkonzert in Graben gespielt - zur Freude vieler Gäste im Gräbinger Kulturzentrum.

Von Petra Manz

Mit einem Rock-’n’-Roll-Konzert hat die Gruppe Momentensammler die Sommerpause im Gräbinger Büchereibistro unterbrochen. Wegen der geltenden Corona-Auflagen war die Zuschauerzahl auf knapp 60 Gäste beschränkt – was für die hohe Nachfrage nach Karten nicht ausreichte.

Normalerweise füllt die Band das Kulturzentrum mit bis zu 150 Besuchern. So gaben die Musiker ein spontanes Zusatzkonzert, das dem eigentlichen Konzert am Vortag vorausging. Wie Sabine Biedermeier vom Organisationsteam von KulturPur Lechfeld erklärt, waren beide Veranstaltungen ausverkauft.

Gäste bleiben beim Konzert von Momentensammler in Graben sitzen

Stilecht in schwarzen Hosen und Sakkos rockten die Musiker mit Dieter Botzenhardt am Keyboard, Bene Hartmann am Schlagzeug, Trompeter Wolfi Weber, Gitarrist Gerhard Baier und Andreas Scharf am Bass den Saal.

Mit Liedern von Brook Benton, Little Richard, Bill Haley oder Elvis Presley begeisterten sie in dreimal dreißigminütigen Musiksequenzen das Publikum.

Dabei genossen die Gäste nicht nur die Musik, sondern auch die flapsigen Sprüche, mit denen Bandleader und Moderator Andreas Scharf durch den Abend führte. Dabei schienen sich die Gäste mit den coronabedingten Einschränkungen arrangiert zu haben, denn sie hielten sich trotz fetziger Rhythmen unbeweglich auf den Stühlen.

Ein Zufall führte Sängerin Nina Sirch zur Band

Einen rot-weißen Farbtupfer markierte Frontsängerin Nina Sirch in ihrem Sommerkleid inmitten der schwarzen Männergruppe. Ihre klare Stimme in den Sologesängen – mal fröhlich keck wie im Stück „Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini“, mal raumgreifend – ist seit Jahren ein Markenzeichen der beliebten Band.

Seit etwa acht Jahren steht Sirch als Frontfrau bei den Momentensammlern mit auf der Bühne. Ein Zufall führte sie zur Gruppe, als Andreas Scharf freiwillige Musiker für eine Faschingsband suchte. Daraufhin sei sie als Special Guest zu den Momentensammlern eingeladen worden, erzählt sie.

Dabei hat Sirch, die beruflich im Eventmarketingbereich arbeitet, nie eine Gesangsausbildung genossen. Nur die reine Lust und der Spaß am Singen im Gräbinger A-cappella-Chor Smokin’ Harmonists hätten sie hineinrutschen lassen. Inzwischen sind Musiker und Sängerin so gut eingespielt, dass höchstens zwei Proben vor einem Konzert nötig seien. Jedes Bandmitglied erhalte die Noten eines neuen Songs zugeschickt. „Ich übe daheim vor dem Spiegel, auch mit Videoaufnahmen“, sagt Sirch.

Die Musiker üben die Stücke zu Hause

Persönlich mag sie die bayerischen Songs der Momentensammler sehr gern, aber auch den Rock-’n’-Roll. Überhaupt schätzt sie die Vielschichtigkeit der Band. „Jeder kann sich mal das wünschen, was er zu spielen oder singen Lust hat“, sagt sie. „Das klappt dann auch meistens.“ So habe sie das Johnny-Cash-Lied „Jackson“ für das Konzert im Kulturzentrum ausgesucht und der Band vorgeschlagen.

Spaß machen Sirch die Gesangsduette. Als eines der „coolsten Duette“ bezeichnet sie die Stücke mit Sänger Peter Steinbusch, der im Juni vergangenen Jahres mit bayerischen Singer-Songwriter-Songs zu Gast war.

Toll seien auch Bühnenerlebnisse wie mit Gastsänger Matthias Wolf beim Weihnachtsspecial im Jahr 2019 gewesen. Der Austausch zwischen den Künstlern habe auf Anhieb geklappt. Die Freude, die Sängerin Nina Sirch und die Musiker der Momentensammler miteinander haben, war auch beim jüngsten Konzert spürbar.

