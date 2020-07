vor 51 Min.

Feuer am Ilsesee: Kiosk brennt komplett nieder

In der Nacht ist am Ilsesee ein Kiosk komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr löschte, konnte das Gebäude aber nicht retten.

In der Nacht auf Mittwoch ist am Ilsesee bei Königsbrunn ein Kiosk in Brand geraten und völlig zerstört worden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Ilsesee bei Königsbrunn hat es in den frühen Morgenstunden ein Feuer gegeben. Gegen 4 Uhr stand der Kiosk in unmittelbarer Nähe zur Wasserwacht in Vollbrand.

Feuer am Ilsesee: Kiosk an der Wasserwacht brennt nieder

Die Freiwillige Feuerwehr Königsbrunn rückte an und löschte den Brand. Kurzzeitig bestand die Gefahr, dass sich das Feuer auf die umliegenden Bäume ausbreitet. Der Kiosk aber konnte trotz der Löscharbeiten der Einsatzkräfte nicht mehr gerettet werden. Er brannte komplett aus. Nach Angaben der Polizei ist von einem Schaden von 35.000 Euro auszugehen.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, ist die Ursache des Feuers noch völlig unklar. Brandermittler sicherten noch am frühen Morgen Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache des Feuers. (AZ)

