vor 33 Min.

Feuer bei Amazon: Polizei setzt Vernehmungen fort

Vor einem Monat hat es zwei Mal im Amazon-Logistikzentrum in Graben gebrannt. Was sich seitdem getan hat.

Von Michael Lindner

Die Aufregung vor einem Monat war groß: Innerhalb weniger Tage hat es zweimal im Amazon-Logistikzentrum in Graben gebrannt – verletzt wurde dabei niemand. Die Hallen mussten jeweils komplett evakuiert werden; zum Teil konnten mehr als 100 Angestellte nicht weiterarbeiten.

Während beim ersten Feuer am 1. Juni ein von der Polizei geschätzter Schaden in Höhe von etwa zwei Millionen Euro entstand – hauptsächlich verursacht durch die Sprinkleranlage –, hielt sich der Schaden beim zweiten Brand am 5. Juni in Grenzen. Weniger als 10000 Euro soll dieser nach Angaben der Polizei betragen. Was aber weitaus Dramatischer war: Die Polizei hatte bereits nach kurzer Zeit Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung, die zum zweiten Feuer geführt haben soll.

Brand bei Amazon: schwierige Suche nach genauer Brandursache

Polizei-Pressesprecher Siegfried Hartmann erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass die Ermittlungen in beiden Fällen weiter laufen. Bei dem weitaus schadensträchtigeren Feuer am 1. Juni gehen die Experten weiterhin von einem technischen Defekt aus. Da laut Hartmann die Brandzehrung, also das Ausmaß des Abbrandes an festen Stoffen, sehr groß sei, werde die Suche nach dem genauen Auslöser deutlich erschwert.

Beim zweiten Brand bei Amazon in Graben liegen dagegen Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor – aus diesem Grund wurden „schon etliche Befragungen“ durchgeführt. Diesen Hinweise werde weiter nachgegangen, die Vernehmungen von Beschäftigten setzen sich laut Hartmann fort und wurden unter anderem durch die Ferienzeit in die Länge gezogen.

Große Teile der Produktion bei Amazon sind uneingeschränkt nutzbar

Während die Polizei ihre Ermittlungen fortsetzt, ist bei Amazon inzwischen fast Normalität eingekehrt. „Der größte Teil der Produktion ist wieder uneingeschränkt nutzbar“, sagt Amazon-Pressesprecher Stephan Eichenseher auf Nachfrage unserer Zeitung. Die bestehenden abgesperrten Flächen haben seinen Angaben nach keine Auswirkung auf Kundenlieferungen. Noch immer nicht geklärt sei dagegen der finanzielle Schaden durch die beiden Brände. „Wir haben noch keine finalen Ergebnisse zur Schadenshöhe“, sagt Eichenseher.

