12:20 Uhr

Feuer in Bobingen: Kleine Feldfläche brennt ab

Auf einer Fläche von rund zehn auf zehn Meter brannte ein Feld in der Flur zwischen Bobingen und Königsbrunn ab.

Ursache war wohl ein technischer Defekt an einem Mähdrescher – laut Polizei entwickelte sich an dem Fahrzeug große Hitze, welche das bereits abgemähte Feld in Brand setzte. Die Feuerwehr Bobingen löschte den Brand schnell.

