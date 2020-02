20.02.2020

Feuerwehr Münster hat zwei neue Ehrenmitglieder

Die Neue Mitte im Dorf ist genauso ein Thema wie der Rückblick und der ungewöhnliche Besuch einer Löschgruppe aus Baden-Württemberg

Bei der Generalversammlung der Feuerwehr war das Bauprojekt „Neue Mitte Münster“ wieder eines der Hauptthemen auf der Agenda. Vorsitzender Dietmar Müller informierte über den aktuellen Stand. Alle Planungen seien abgeschlossen, jetzt sollen die Arbeiten ausgeschrieben werden. Außerdem soll in Kürze hinter dem Feuerwehrhaus eine kleine Halle errichtet werden als Behelf während der Bauzeit. Bürgermeister Hans Biechele berichtete über die Fördersituation.

Anschließend ließ der Vorsitzende 2019 Revue passieren. Kommandanten Andreas Reithmeier berichtete über sechs Einsätze. Dies waren drei technische Hilfeleistungen, ein ABC-Einsatz mit auslaufendem Kühlwasser eines Autos, ein Böschungsbrand und ein Gartenfeuer, welches als Brand gemeldet wurde.

Außerdem wurden acht Gruppen-, vier Gesamt-, acht Jugend- und eine Funkübung in Reichertshofen abgehalten. Die Gemeindegesamtübung wurde von Mickhausen ausgerichtet. Auch eine Ölwehrübung wurde 2019 durchgeführt.

Bundeslandübergreifend legten zwei Löschgruppen aus Bahlingen/ Baden-Württemberg in Münster ihr bronzenes Leistungsabzeichen mit Erfolg ab. Die Idee dazu entstand an einem geselligen Abend und wurde dann in die Tat umgesetzt. Nachwuchssorgen hat die Feuerwehr Münster zurzeit nicht. Vor der Versammlung wurden per Handschlag Andreas Kleber, Ludwig Miller und Aron Lindner in die Feuerwehr aufgenommen. Lorenz Mayr und Peter Kooss wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Ihnen wurden vom Vorsitzenden die Urkunden überreicht.

In seiner Laudatio erwähnt Dietmar Müller seine eigene Ausbildung in der Feuerwehr bei Lorenz Mayr und die Vorbildfunktion von Peter Kooss. Anschließend erhielten die beiden neuen Ehrenmitglieder einen großen Applaus von der Versammlung. (atf)

