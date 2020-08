vor 58 Min.

Feuerwehr löscht Schwelbrand in Silo

Ein Schwelbrand in einem Silo rief die Feuerwehr Königsbrunn im Süden der Stadt auf den Plan.

Wieder heulten die Alarmsirenen der Feuerwehr: Wie die Polizei mitteilte, kam es am Dienstagnachmittag in einem Silo in der Grenzstraße zu einem Schwelbrand. Eine Gefahr für Menschen oder weitere Gebäude habe nicht bestanden. (SZ)

