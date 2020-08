vor 18 Min.

Feuerwehreinsatz: Hoher Schaden nach Brand in Schwabmünchner Ziegelei

Der Brand in der Ziegelei in verursachte, laut Polizei einen Sachschaden in Höhe auf 75000 Euro.

Plus Es war nicht der erste Feuerwehreinsatz in der Ziegelei in Schwabmünchen. Nun liegen erste Erkenntnisse zur Ursache und dem entstandenen Schaden vor.

Von Felicitas Lachmayr

Nach dem Brand in der Ziegelei in Schwabmünchen gehen die Ermittler von einem hohen Sachschaden aus. So schätzt die Polizei den entstandenen Schaden auf rund 75.000 Euro. In der Anlage an der Lechfelder Straße war am Dienstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Schwabmünchner Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und mehr als 30 Freiwilligen im Einsatz. Drei Stunden dauerte es, bis alle Brandherde gelöscht waren. Kommandant Stefan Missenhardt sprach von einem Großeinsatz.

Nach ersten Erkenntnissen verursachten Schlacke und Produktionsrückstände, die sich in der Abluftreinigungsanlage angesammelt hatten, den Brand. Ein Fremdverschulden schließt Michael Krolob von der Polizei Schwabmünchen definitiv aus. Der Geschäftsführer der Ziegelei wollte sich auf Anfrage unserer Zeitung nicht weiter zu dem Brand äußern.

2013 hat es auch in der Schwabmünchner Ziegelei gebrannt

Von dem Feuer betroffen war der östliche Teil der Anlage. In der langen Halle werden Ziegel bei bis zu 800 Grad gebrannt. Auch einige Rohre und Teile der außerhalb des Gebäudes gelegenen Abgasreinigungsanlage wurden beschädigt. Die schwarze Rauchwolke war nach Angaben der Feuerwehr bis zum Lechfeld hin zu sehen.

Es war nicht der erste Brand in der Schwabmünchner Ziegelei. Im Dezember 2013, wenige Tage vor Weihnachten, war schon einmal ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen gingen damals vom Tunnelofen aus. Dem damaligen Polizeibericht zufolge war der Ofen abgeschaltet. Er entzündete sich jedoch von selbst und überhitzte. Es entstand ein Schwelbrand in den Abluftrohrleitungen, der auch auf das Dach des Ziegelwerks übergriff.

Schwabmünchner Feuerwehr rückte zum 177. Mal in diesem Jahr aus

Dies konnte die Feuerwehr beim Brand am Dienstag gerade noch verhindern, wie Kommandant Stefan Missenhardt nach dem Einsatz erklärte. Er selbst war schon beim Feuer vor sieben Jahren im Einsatz. Das habe geholfen, dass er sich schnell einen Überblick über die Lage verschaffen konnte. Außerdem sei ein Betriebsangehöriger vor Ort gewesen und habe die Freiwilligen sofort eingewiesen. Für die Schwabmünchner Feuerwehr war es der 177. Einsatz in diesem Jahr.

