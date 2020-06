14:25 Uhr

Finanzen: Langerringer Feuerwehr bekommt neuen Transporter

Plus Der Gemeinderat stimmt dem Kauf zu. Deutlich mehr Geld muss die Gemeinde für den Austausch der Schulfenster berappen.

Von Hieronymus Schneider

Beim Neubau des Feuerwehrhauses vor zwei Jahren wurde ein dritter Stellplatz für ein Feuerwehrauto eingeplant, der bisher leer stand. Dieser Platz muss innerhalb von fünf Jahren belegt werden – so sehen es die Förderrichtlinien vor. Nun haben die Langerringer Feuerwehrleute ein günstiges Angebot für einen Mannschaftstransporter entdeckt und dessen Kauf dem Gemeinderat empfohlen.

Mit dem gebrauchten Ford Transit könnten neun Einsatzkräfte geschlossen zum Brand- oder Unglücksort gebracht werden. Das vorhandene Löschgruppenfahrzeug kann nur bedingt Personal aufnehmen. Darüber hinaus könne der Mannschaftsbus für Fahrten zu Ausbildungen und Unternehmungen genutzt werden, was besonders für die Jugendfeuerwehr nützlich sei.

Gemeinde übernimmt Hälfte der Kosten für Mannschaftstransporter

Kommandant Thomas Vogt, der selbst im Gemeinderat sitzt, überzeugte die anderen Mitglieder, das Angebot anzunehmen, obwohl es im Haushalt noch nicht vorgesehen ist. Damit blieb nur noch die Frage, wie die Kosten in Höhe von 9.200 Euro aufgeteilt werden sollen. Der Feuerwehrverein schlug eine Eigenbeteiligung in Höhe von 6.500 Euro beim Kauf vor, die Umbaukosten für Geräte und Funkausrüstung in Höhe von 4.500 Euro solle die Gemeinde in den kommenden Jahren im Haushalt einplanen.

Herbert Graßl (Freie Wähler) schlug vor, dass die Gemeinde alle Kosten übernimmt. Nach Diskussion und zwei Abstimmungen entschied eine knappe Mehrheit von neun Stimmen, dass die Gemeinde 4.700 Euro, also etwas mehr als die Hälfte der Anschaffungskosten, und die Folgekosten übernimmt.

Austausch der Schulfenster um 600.000 Euro teurer als geplant

Auch der Austausch der Fenster an der Langerringer Schule war Thema im Gemeinderat. Denn das Vorhaben wird deutlich teurer als geplant. Die Kosten steigen von 100.000 Euro auf insgesamt 700.000 Euro. Grund dafür sind Lüftungen und Ventilatoren, die in den Aufenthaltsräumen eingebaut werden müssen. Weil die Zusatzkosten im Haushalt nicht eingeplant sind, schlug Bürgermeister Knoll vor, den Austausch in diesem Jahr auf die Südseite des Gebäudes zu beschränken. Diesen Vorschlag nahm der Gemeinderat einstimmig an.

In der Sitzung wurde außerdem das Kulturreferat der Gemeinde besetzt. Zwölf Ratsmitglieder stimmten für die von Knoll vorgeschlagene Regina Hinz. Die ausgebildete Krankenschwester gehörte 18 Jahre dem Gemeinderat an. Seit dieser Wahlperiode ist sie nicht mehr vertreten. Die von den Freien Wählern vorgeschlagene Barbara Tochtermann kam nicht zum Zug.

Gemeinde erhöht Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke

Der Verkehr im Ort bereitet einigen Räten Sorge. Dritter Bürgermeister Wolfgang Hirschner (SPD) regte die Aufstellung von Geschwindigkeitsanzeigen im Bereich der Ortsdurchfahrt etwa auf Höhe des Rathauses an. Herbert Graßl (FW) beklagte, dass die Weiherstraße und die Burgstraße zunehmend als Abkürzungsstrecke von Lastwagenfahrern missbraucht werden. Die mögliche Anordnung eines Lastwagenverbots soll bei der nächsten Verkehrsschau mit der Polizei besprochen werden.

Die Räte stimmten in der Sitzung außerdem dafür, die seit sechs Jahren geltenden Pachtpreise für gemeindliche, landwirtschaftliche Grundstücke anzuheben. Ab Oktober sollen sie um 15 Prozent steigen. Je nach Kategorie fallen zwischen 255 und 450 Euro pro Hektar an.

Der Bebauungsplan für das Grundstück des Neuen Schorerhofs an der Hauptstraße wurde einstimmig gebilligt. Im vierten Verfahrensschritt erfolgen nun die erneute öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange.

