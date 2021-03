Finden Märkte und Festivals im Landkreis Augsburg heuer trotz Corona statt?

Beim Singoldsand Festival in Schwabmünchen feierten jedes Jahr hunderte Menschen. Wegen Corona fiel die Veranstaltung im vergangenen Jahr aus. Für heuer feilen die Organisatoren an einem alternativen Konzept. Doch auch sie wissen nicht, ob es am Ende umgesetzt werden kann.

Bild: Uwe Bolten (Archivbild)