vor 47 Min.

Firmen haben nur begrenzt Entfaltungsmöglichkeiten

Die Stadt Königsbrunn kann Unternehmern, die sich vergrößern oder neu ansiedeln wollen, kaum Angebote machen. Freie Flächen im Stadtgebiet sind ein rares Gut.

Königsbrunn Die Problematik mit den fehlenden Gewerbeflächen betrifft Königsbrunn auf eine spezielle Weise. Hier fehlt es nicht am grundsätzlichen Willen, neue Gewerbeflächen auszuweisen, sondern schlicht an den Flächen, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt.

Als bevölkerungsreichste Stadt im Landkreis sieht man sich durchaus auch als erfolgreicher Wirtschaftsstandort – auch wenn die Gewerbesteuereinnahmen weniger üppig ausfallen als in anderen Städten. Aber Königsbrunn gehört auch zu den am dichtesten besiedelten Gebieten der Region: Auf 18,4 Quadratkilometer Fläche leben derzeit rund 28400 Einwohner. Und genau hier liegt das Problem: „Uns fehlt ganz oft der Platz für Erweiterungsflächen und Neuansiedlungen – wir haben keine Flächen im Eigentum, die hier zur Verfügung stehen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Königsbrunn kann nur in den bestehenden Gewerbegebieten agieren

Immer wieder würden Firmen Bedarf an Expansionsflächen signalisieren, auch von extern kämen regelmäßig Anfragen. Allerdings sei hier zu beachten, dass Unternehmen in der Regel mehrere Kommunen anfragen, also kein spezielles Interesse an einer Ansiedlung in Königsbrunn hätten. Die Auskunft, die die Stadt erteilt ist immer die gleiche: Es gibt keine Flächen zu vergeben. „Derzeit können wir nur im Rahmen unserer bestehenden Gewerbegebiete Nord und Süd agieren, in denen aber keine Flächen mehr im städtischen Besitz sind“, teilt die Stadt mit.

Zumindest den bestehenden Firmen habe man in der Vergangenheit oft weiterhelfen können. Der Wirtschaftsförderer der Stadt Königsbrunn Robert Linse stehe im Kontakt und Austausch mit den Firmen und Unternehmen und konnte in einigen Fällen auch bei Erweiterungswünschen weiterhelfen, weil auf benachbarten Grundstücken zufällig Flächen frei wurden.

„Hierfür ist es besonders wichtig, dass er sowohl hausintern beim Thema Stadtentwicklung wie auch extern bei Planungen der Firmen und Unternehmen informiert und gut vernetzt ist“, schreibt die Stadtverwaltung. Die Erfahrung der letzten Jahre habe gezeigt, dass eine gute Betreuung von den Unternehmen als Pluspunkt wahrgenommen wird und die Firmen in der Regel am Ort hält.

Landwirtschaft bleibt unverzichtbar für die Stadt

Glücklich schätzt man sich im Rathaus, dass im Königsbrunner Stadtgebiet auch die Landwirtschaft noch zuhause ist – ein Bereich, der flächenintensiv, aber unverzichtbar sei: „Ein Versiegeln dieser Flächen darf in einem größeren Umfang auch aus ökologischen Gründen nicht zur Diskussion stehen.“ Zudem müsse beachtet werden, dass für jede neu versiegelte Fläche Ausgleichsflächen benötigt werden. Auch diese sind vor Ort nicht vorhanden.

Der Königsbrunner Stadtrat sei sich der Problematik der begrenzten Flächen durchaus bewusst. Im Rahmen der laufenden Stadtentwicklungsplanung beschäftige er sich mit möglichen Lösungsansätzen zur Situierung neuer Gewerbeflächen. Konkrete Ergebnisse dazu gebe es aber noch nicht. (AZ/adi)

Themen Folgen