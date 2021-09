Auf den Missbrauch in Heimen hätte die Kirche früher reagieren können

Plus In dieser Woche wurden die Ergebnisse der Untersuchung zu den Missbrauchsvorwürfen in den Kinderheimen Reitenbuch und Baschenegg vorgestellt. Viel zu spät.

Was sich früher im Josefsheim Reitenbuch und im Marienheim Baschenegg abspielte, macht fassungslos. In den Heimen herrschte ein Klima der Angst. Gewalt war an der Tagesordnung. Schutzlose Kinder wurden missbraucht. Buben und Mädchen wurden verprügelt und gedemütigt. Sie wurden zur Strafe in Kellerlöcher gesperrt. Sie wurden gezwungen, ihr Erbrochenes zu essen. An Samstagen mussten sie sich zur Unterhosen-Kontrolle ausziehen. Und am Sonntag mussten sie zur Messe, wo Jesus als kinderliebend dargestellt wurde.

