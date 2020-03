25.03.2020

Fitnesstraining im Wohnzimmer

Übungsleiterin Loni Becht zeigt in einem Video, wie sich auch ältere Menschen in Zeiten der Corona-Krise zu Hause fit halten können.

In einem Video der Redaktion gibt Loni Becht aus Schwabmünchen Tipps für das Training daheim. Auch Studios übertragen jetzt online

Von Norbert Staub

Die Sportvereine im Augsburger Land haben den Trainingsbetrieb eingestellt, die Fitnessstudios mussten ebenfalls schließen – Menschen, die gerne Sport treiben, haben es in Zeiten der Coronakrise nicht einfach. Die Redaktion bietet jetzt eine Alternative, wie jeder in Zeiten von Corona Beweglichkeit oder Kraft in den eigenen vier Wänden trainieren kann.

In einem Video zeigt die stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Landes-Sportverbandes in Schwaben, Loni Becht, Übungen. Diese können vor allem ältere Menschen gut mitmachen. „Schon mit einfachen Hilfsmitteln wie Wasserflaschen kann man eine ganze Menge zu Hause machen“, sagt Loni Becht.

Auch die Fitnessstudios in der Region bieten mittlerweile Videos an. Das Königsbrunner Studio Fitz wollte die aufgezeichneten Trainingseinheiten zunächst nur für Mitglieder freischalten. „Wir haben uns dann aber entschlossen, das für alle zu öffnen, denn wir möchten auch unseren Beitrag dazu leisten, dass die Leute etwas für ihre Gesundheit tun“, sagt Geschäftsführer Christian Kunzi. Gemeinsam mit Timo Reischl, der in dem Königsbrunner Studio Mitglied ist und eine Marketingfirma betreibt, wurde die Idee umgesetzt.

Auch beim Fitnessstudio Injoy in Königsbrunn gibt es entsprechende Angebote. „Wir gehören zu einer bundesweiten Kette und bieten über unsere Beratungsfirma Möglichkeiten an, sich auch ohne Studiobesuch fit zu halten“, sagt Walter Seckler. „Rund 1000 Videos stehen online, mit deren Hilfe man zwischen 30 und 60 Minuten ganz verschiedene Kursformen wie Tanz, Muskelaufbau, Ausdauer oder Yoga trainieren kann.“ Trainingsgeräte wie Hanteln seien nicht nötig, „aber eine Matte oder ein Teppich wären ganz gut für das Training“, so Seckler. Die Kunden würden das Angebot sehr gut annehmen. Seckler appelliert an seine Mitglieder, jetzt nicht ganz auf Sport zu verzichten. Bewegung sei wichtig, weil sie das Immunsystem stärke.

Die Trainingseinheit der Redaktion mit Loni Becht findet sich unter www.schwabmuenchner-allgemeine.de/lokales.

Themen folgen