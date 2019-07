vor 42 Min.

Flaggentag mahnt zur Abrüstung

Auch Bobingen setzt Zeichen für Frieden

Erneut gehört Bobingen zu den rund 300 Städten des weltweiten Netzwerkes Mayors for Peace. Die Bürgermeister dieser Orte werden am 8. Juli gemeinsam ein sichtbares Zeichen gegen Atomwaffen setzen. Vor den Rathäusern wird die Mayors-for-Peace-Flagge gehisst.

Mit der Aktion wird an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag (das Hauptrechtssprechungsorgan der Vereinten Nationen), das am 8. Juli 1996 veröffentlicht wurde, erinnert. Der IGH stellte fest, dass eine völkerrechtliche Verpflichtung bestehe, „in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen und zum Abschluss zu bringen, die zu nuklearer Abrüstung in allen ihren Aspekten unter strikter und wirksamer internationaler Kontrolle führen“. Hannovers Bürgermeister Thomas Hermann sagt im Namen der deutschen Teilnehmer: „Wir wissen aus Recherchen des Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri, dass die Regierungen der Atommächte ihre nuklearen Waffenarsenale modernisieren. Atomwaffen spielen in den nationalen Sicherheitsstrategien wieder eine größere Rolle. Das ist eine beunruhigende Entwicklung.“ Der Flaggentag soll ein Signal gegen diese Entwicklung bieten. (SZ)

