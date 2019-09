vor 24 Min.

Flaschen statt Plastikbeutel, auch beim Mosten

Der Gartenbauverein kauft für das neue Gartenbauzentrum eine Obstpresse zum Selbstabfüllen

Nachdem die Mostanlage des Gartenbauvereins Königsbrunn knapp 40 Jahre alt ist und teilweise ihre Dienste versagt hat, soll eine neue Anlage angeschafft werden. Die Mosthelfer konnten in diesem Jahr die alte Packpresse noch einmal notdürftig reparieren, um die Mostverarbeitung aufrechtzu- erhalten. Bisher wurde immer in Bag-in-Box-Beutel abgefüllt, also in Plastikschläuche, die in Kartons eingesetzt werden. Aber mit dem Neubau und einer neuen Mostanlage will der Verein auf Flaschenabfüllung umstellen.

Die alte Packpresse wird dann von einer bedienerfreundlichen Bandpresse abgelöst. In der neuen Mostanlage wird der gewonnene Rohsaft vom Kunden selber gefiltert und pasteurisiert in Flaschen abgefüllt. „Wichtig für uns ist, dass jeder Kunde den Saft von seinen eigenen Früchten bekommt“, erläutert Roland Neider vom Gartenbauverein. Dies wird gewährleistet durch zwei verschiedene Edelstahlauffangbehälter. Beim Gartenbauverein lege man Wert darauf, dass der Kunde einen naturtrüben Apfelsaft mit allen Nährstoffen und Vitaminen bekomme. Deswegen wird der Saft nur mit einem Durchlauffilter gefiltert und nicht zentrifugiert. Der Saft wird im Gegensatz zur Lohnmosterei ohne Zusatzstoffe schonend hergestellt. „Um den Kunden ein Höchstmaß an Qualität, Effizienz und Hygiene bieten zu können, muss unsere Mostanlage auf den neuesten Stand gebracht werden.“

Einer der Hauptgründe für die Umstellung sei jedoch, einen erheblichen Beitrag zur Umweltentlastung zu leisten und auch für die Gesundheit der Kunden Sorge zu tragen. Deswegen stelle der Gartenbauverein seine Abfüllung in Bag-in-Box-Beutel ein und auf Flaschenabfüllung um.

Die Plastikbeutel belasten in einem großen Maße die Umwelt. Viele werden nicht ordnungsgemäß entsorgt und bilden deswegen einen erheblichen Einschnitt in die Natur. Plastik verrottet nicht und stellt ein immer größeres Problem dar.

Zudem können Plastik und die beinhaltenden Weichmacher Allergien auslösen und es ist auch krebserregend. Über die Plastikbeutel können gefährliche Substanzen in den Körper eindringen und den Hormonhaushalt durcheinanderbringen. Substanzen von Plastik werden im Blut nachgewiesen.

Glasflaschen dagegen sind nicht gesundheitsschädlich, sondern keine Stoffe ab und können gewaschen und wiederverwendet werden.

Eine Flaschenwaschanlage soll für die Kunden bereitgestellt werden. Die Flaschenrückgabe wird durch ein Pfandsystem, bei dem auch die Flaschen bei jedem Getränkemarkt abgegeben werden können, gewährleistet. Damit diese neue Mosterei angeschafft werden kann, hofft die Vereinsleitung, dass das Vorhaben durch Spenden unterstützt wird.

Mitglieder und Bürger können durch den Kauf eines Klinkersteines für 100 Euro zum Grundstein der neuen Anlage beitragen. Die Steine werden mit Namensschild versehen und können im nächsten Jahr zum Heb-auf mitgebracht werden. Mit diesen beschrifteten Steinen soll ein Brunnen gemauert werden, auf dem alle Spender verewigt sind. (AZ)

für das neue Gartenbauzentrum bei der Augusta-Bank - IBAN: DE70 7209 0000 0006 4031 40. Mehr unter www.gbv-koenigsbrunn.de

