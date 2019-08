06.08.2019

Flohmarkt: Die Gewinner stehen fest

Wir haben Gutscheine für Türkheim verlost

Der Bayerische Flohmarkt im Gewerbegebiet Irsingen/Türkheim ist in der ganzen Region beliebt und bekannt. Er befindet sich direkt an der Autobahnausfahrt Bad Wörishofen /Türkheim auf der A96 München Richtung Lindau. Der Flohmarkt findet heuer am Donnerstag, Samstag und Sonntag, 15., 17., und 18. August, statt. Geöffnet ist jeweils von sechs bis 18 Uhr. Er findet bei jeder Witterung statt.

Neben der kulinarischen Meile gibt es heuer auch eine Vergnügungsmeile mit Bungee-Trampolin, Hüpfburg, Water Balls, Ponyreiten, Kamelreiten, Eselreiten, nostalgischem Kinderkettenkarussell und vielem mehr für die kleinen Besucher.

Fünf unserer Leser haben einen Standplatz auf dem Flohmarkt gewonnen. Für die glücklichen Gewinner wird vor Ort für alle Veranstaltungstage keine Standgebühr berechnet.

Walkertshofen

Wehringen

Schwabmünchen

Langerringen

Bobingen

Die Gutscheine können bei uns montags bis freitags von 10 bis 13.30 Uhr in der Redaktion, Bahnhofstraße 17 in Schwabmünchen abgeholt werden. Bitte den Gutschein zum Flohmarkt mitnehmen.

Wer nicht gewonnen hat, kann natürlich trotzdem am Flohmarkt teilnehmen. Privatanbieter zahlen sechs Euro pro laufendem Meter Standfläche, eine Anmeldung ist nicht nötig. Wer Neuwaren verkaufen will, muss sich unter der Telefonnummer 08245/904585 anmelden und 25 Euro pro laufendem Meter zahlen.

