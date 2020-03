Flohmarkt mit viel Nostalgie im Königsbrunner Hotel Zeller

Plus Im Hotel Zeller in Königsbrunn werden Dekoartikel und Ausstattung aus mehreren Jahrzehnten verkauft. Für die Chefinnen stecken viele Erinnerungen in den Teilen.

Wer mit dem Gedanken spielt, im Sommer eine größere Gartenparty zu veranstalten oder gar ein eigenes Café aufzumachen, der sollte sich diesen Termin vormerken: Am Sonntag, 15. März, zwischen 9 und 15 Uhr kann man im Festsaal des Hotels Zeller Geschirr, Gastro-Ausstattung und Dekoartikel aus früheren Jahrzehnten erwerben. Die Betreiber haben ihre Keller durchforstet und verkaufen nun viele Teile, die sich dort im Laufe der Jahre angesammelt haben. Von Aschenbecher über Fahnen, Kerzenständer und Matratzen bis hin zu Senftöpfchen und Zuckerdosen reicht die Auswahl. Darunter auch einige Teile, mit denen besondere Erinnerungen verbunden sind.

Der Anstoß zu dieser Aktion stammt aus dem letzten Sommerurlaub, erzählt Gabi Dreisbach, die mit Ehemann Christian und Schwester Gundi Mitzel das Königsbrunner Traditionshotel führt. In dem Hotel in Südtirol, in dem sie mit ihrer Familie entspannte, ließ die Chefin jeden Tag neu dekorieren. Und viele Teile aus ihrem enormen Fundus bot sie jedes Jahr während der „Stammgast-Wochen“ feil. Der Gedanke ließ Gabi Dreisbach nicht mehr los.

Im Keller des Hotels in Königsbrunn hat sich einiges angesammelt

In den Kellerräumen ihres Hotels hatte sich im Lauf der Jahrzehnte ja auch einiges angesammelt. Gut die Hälfte davon wurde in den vergangenen Wochen aussortiert und liegt jetzt bereits ausgebreitet auf Tischen im Festsaal.

Beim Betreten fallen sofort die Stapel mit Tassen, Tellern und Schüsseln auf, die Kaffeekannen und Eisbecher, darunter ein umfangreiches Gastro-Service der Marke Schönwald mit stilisiertem Blumendekor. Einen Tisch weiter ein kleineres Sortiment, dezent mit Goldrand. Seniorchefin Gina Mitzel bekam es einst zu ihrem 21. Geburtstag geschenkt. „Manche Dinge sind älter als wir“, stellt Gabi Dreisbach fest, an einigen hängen „wahnsinnig viele Erinnerungen“. Ihre Schwester Gundi weist gleich auf eine Bodenvase hin, die vor Jahren in der Gaststube stand. An der habe sie sich, ehe sie laufen konnte, oft hochgehangelt.

Gastronomie-Ausstattung und Dekoartikel aus mehreren Jahrzehnten bietet das Hotel Zeller in Königsbrunn bei einem privaten Flohmarkt an. Bild: Hermann Schmid

Mit dem Servierwagen fuhr schon der Seniorchef durch das Hotel Zeller

Auch mit einem unscheinbaren niedrigen Servierwagen verbinden die Schwestern lebendige Erinnerungen, die gut 40 Jahre zurückführen. „Damit ist mein Vater mittags durchs Restaurant gefahren, hat gekochte Ochsenbrust angeboten und für die Gäste gleich aufgeschnitten“, schildert Gabi Dreisbach. Sie weiß noch, dass er als Beilage Boullion-Kartoffeln dabei hatte. „Und in der Ablage unten war eine Schale mit hausgemachtem Kürbiskompott, süßsauer“, ergänzt Gundi Mitzel.

Eine Vielzahl an Dekoartikeln erinnert an Faschingsbälle, die unter dem Motto „Asien“, „Italien“ oder „Viva España“ standen. Auch die Deko für das Fischessen am Aschermittwoch findet man – einen Hummer sowie Fische und Muscheln aus Plastik.

Zellers Flohmarkt bietet auch ungewöhnliche Schnäppchen. So stehen mehrere große Fahnen zum Verkauf, die nach einem Austausch der Masten nicht mehr eingesetzt werden können, zudem eine alte Registrierkasse, ein Humidor mit Glasdeckel, eine Faschingsperücke mit gelben und grünen Locken. Ein brasilianischer Gast hatte sie nach der WM 2006 zurückgelassen.

Dieses Porzellanservice erhielt Seniorchefin Gina Mitzel zu ihrem 21. Geburtstag geschenkt. Bild: Hermann Schmid

Beim Besuch der Zeitung entdeckt Christian Dreisbach verpackte Ersatz-Heizstäbe für eine Waschmaschine. Die will er dann doch lieber behalten.

Das kleine Serviertablett bleibt als Erinnerungsstück der Königsbrunner Hoteliers

Nicht trennen werden sich die Schwestern auch von einem im Stil der 1950er-Jahre bemalten kleinen Tablett. Damit durften sie mit sechs oder sieben Jahren an Stammgäste kleine Stamperl servieren, erzählt Gabi Dreisbach. Ein unbezahlbares Erinnerungsstück.

Apropos Preise. Nur für einige besondere Stücke gibt es ein Mindestgebot, ansonsten wird im Saal echte Flohmarkt-Atmosphäre herrschen. Alle Familienmitglieder sind dann als Verkäufer im Einsatz. Ein Teil des Erlöses wird für eine soziale Initiative in Königsbrunn gespendet, kündigt Gabi Dreisbach an, Details sind noch nicht entschieden. Auf Nachfrage stellt sie klar, dass die Verkaufsaktion kein Hinweis auf ein Aus für den Festsaal ist. Der wird, so die jetzige Planung der Familie, noch einige Jahre genutzt. In Vorbereitung sei aktuell aber eine Erweiterung des Restaurantbereichs Richtung Norden.