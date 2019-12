14:22 Uhr

Florierende Finanzen für blühende Blumen im Luitpoldpark

Für den „Blühenden Garten“ im Luitpoldpark in Schwabmünchen gibt es sechsstellige Summen. Was dort demnächst entstehen soll

Der Luitpoldpark soll noch schöner werden. Demnächst soll dort ein „Blühender Garten“ auf einer erweiterten Parkfläche oberhalb des Parkplatzes an der Riedstraße entstehen. Initiator war einst der mittlerweile verstorbene Unternehmer Hubert Schöffel. Seine Vision wird nun Wirklichkeit.

Für dieses Vorhaben gibt es ordentlich Geld, wie kürzlich bekannt wurde: zum einen EU-Fördergelder über das Begegnungsland Lech-Wertach durch das Förderprogramm Leader in Höhe von 200000 Euro, zum anderen weitere knapp 200000 Euro aus der Hubert Schöffel Stiftung. Der „Blühende Garten“ soll laut Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller ein Leuchtturmprojekt werden und die Aufenthaltsqualität im Park weiter erhöhen. Er soll generationenübergreifend Treffpunkt zu Gartenthemen und für Freizeitaktivitäten werden.

Der Blühende Garten in Schwabmünchen soll Aufenthaltsqualität im Luitpoldpark erhöhen

Beispielhaft soll der Garten darstellen, wie Gartenkultur im Zeichen des Klimawandels und des demografischen Wandels in heimischen Gärten weiterentwickelt werden kann. Gerade die Anpassung von Gartenbepflanzung an zunehmend heiße und trockene Sommer und die Förderung der Biodiversität in heimischen Gärten sind Schwerpunktthemen des Projekts. Zudem soll gezeigt werden, wie Gartenarbeit erleichtert werden kann, um Garteln bis ins hohe Alter zu ermöglichen. Der „Blühende Garten“ soll auch als Bürgertreffpunkt zu verschiedenen Gartenthemen und Freizeitaktivitäten dienen und die Aufenthaltsqualität im Luitpoldpark weiter erhöhen. Im planerischen Konzept wird der Blühende Garten durch ein Wegenetz erschlossen, das sich immer wieder zu gestalteten Aufenthaltsbereichen aufweitet.

Die Gestaltung und Bepflanzung der einzelnen Bereiche steht jeweils unter einem anderen Thema, wie ein Garten für heiße Sommer oder ein Potentilla-Garten. Zur inhaltlichen Vertiefung der Themen sind Informationstafeln vorgesehen, die jeweils den vorgestellten Bereich mit Erläuterungen ergänzen. Darüber hinaus sollen im späteren Betrieb wichtige Interessensträger aus der Bevölkerung involviert werden.

Begegnungsland hat insgesamt rund 400.000 Euro an Fördermitteln für den Luitpoldpark akquiriert

Nach dem Kletterwald, der Disc-Golfanlage, dem Wasserspielplatz und der E-Bike-Ladestation ist der Blühende Garten das fünfte Leader-Projekt im Luitpoldpark Schwabmünchen. Für diese fünf Projekte konnten über das Begegnungsland insgesamt rund 400.000 Euro an Fördermitteln akquiriert werden.

Doch nicht nur über eine Leader-Förderung darf sich die Stadt Schwabmünchen im Rahmen dieses Projekts freuen: Der ursprüngliche Initiator des Projektes, der im Jahr 2018 verstorbene Hubert Schöffel, wollte seiner Heimatstadt Schwabmünchen mit einem Zuschuss eine Parkerweiterung mit Rosengarten ermöglichen. Mitten im Planungsprozess starb Hubert Schöffel unerwartet und so entschied sich die Schöffel-Stiftung, nun an seiner Stelle das Projekt mit knapp 200000 Euro zu unterstützen. Andrea Schöffel betonte dabei die Verbundenheit von Hubert Schöffel und der Schöffel-Stiftung zur Stadt Schwabmünchen und der Region. (cako)

