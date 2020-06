vor 17 Min.

Flutlichtanlage des Golfclubs ist jetzt Thema im Landtag

Plus Der Umweltausschuss des Landtags diskutiert am Donnerstag über die Flutlichtanlage des Golfclubs in Burgwalden. Worum es bei dem Streit geht.

Von Maximilian Czysz

Am Donnerstag ist der Streit um eine geplante Flutlichtanlage auf dem Gelände des Golfclubs Augsburg (GCA) in Burgwalden Thema im Umweltausschuss des Landtags. Gegner des Projekts befürchten, dass seltene und geschützte Tierarten aus dem direkt angrenzenden Wald sowie der Wiesen und Sümpfe in unmittelbarer Nähe des Golfclubs durch den Betrieb gestört werden. Bis zu einer Entscheidung der Landtagsmitglieder gilt ein Baustopp, den das Landratsamt verhängt hatte.

Abgeordneter Fabian Mehring aus Meitingen, der sich mit Kollegen ein Bild vor Ort gemacht hat, sieht geringe Einflussmöglichkeiten des Landtags. Er sagt: „Wegen der klaren Zuständigkeitsverteilung liegt dieser Ball eindeutig beim Landratsamt, wohin der Landtag ihn unweigerlich zurückspielen muss. Eine abschließende Entscheidung kann nur dort fallen.“

Abgeordneter Mehring: Landratsamt für Flutlichtanlage zuständig

Entscheidend sei laut Mehring die Beurteilung der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt. Sie müsse wegen der Lage des Golfplatzes im Naturpark untersuchen, ob das künstliche Licht der Tier- und Pflanzenwelt schaden könnte. Klar sei: „Analog zu den Fußballplätzen in unserer Heimat ist die Errichtung der Lichtmasten auch auf der Golfanlage bis zu einer Höhe von zwölf Metern aus baurechtlicher Sicht genehmigungsfrei. Weder die Stadt Bobingen noch der Landkreis Augsburg oder der Landtag können das grundsätzlich untersagen“, erklärte Mehring. Der Meitinger Politiker hatte sich vorab mit Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber und Hans Friedl, dem umweltpolitischen Sprecher der bayerischen Freien Wähler, ausgetauscht.

Mehring hofft auf eine Lösung, die die Interessen von Anwohnern, Naturschutz und Golffreunden unter einen Hut bringt. „Ich würde mir wünschen, dass Dorfgemeinschaft, Naturschutz und Golfclub wieder zusammenfinden und miteinander einen vernünftigen Weg definieren, der allen Anliegen bestmöglich gerecht wird“, sagte Mehring beim Ortstermin mit den Bobinger Freie-Wähler-Stadträten Gaby Böhm und Rainer Naumann. Spielraum hierfür sieht er bei den Nutzungseinschränkungen für die zu errichtende Anlage. Die grundsätzlich erlaubte Beleuchtung könnte für den Natur- und Anwohnerschutz eingeschränkt werden. Das Flutlicht könnte beispielsweise nur zu bestimmten Jahres- und Tageszeiten angeschaltet werden. Außerdem wären technische Auflagen, beispielsweise zur Lichttemperatur, denkbar. Sie sollten die Lichtverschmutzung so gering als möglich halten, so Mehring.

Golfclub Burgwalden: Anlage wird nur in Übergangszeit genutzt

Bei den Flutlichtleuchten mit einer Höhe von zehn Metern handele es sich nach Auskunft des Golfclubs um stromsparende LED-Strahler, deren UV-freies Licht vor allem für Flora und Fauna Vorteile bieten und die zudem auch einen besonderen UV- und Insektenschutz gewährleisteten. Die Anlage soll nur in der Übergangszeit genutzt werden, voraussichtlich in der Zeit von März bis Mai und von Ende September bis November. Im Winter sei die Übungsanlage geschlossen, so GCA-Präsident Klaus Leuthe. Unter dem Strich werde die Anlage in sechs Monaten nur in den Abendstunden nach Einbruch der Dämmerung, nicht am Morgen, genutzt.

Anwohner, die gegen den Bau einer Flutlichtanlage auf dem Gelände des Golfplatzes sind, hatten Plakate aufgehängt. Bild: Elmar Knöchel

Für die Gegner des Projekts, die für die Petition rund 2500 Unterschriften gesammelt hatten, ist das Projekt nach dem Naturschutzgesetz nicht zulässig. „Im Bayerischen Naturschutzgesetz heißt es, dass Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche Beleuchtung im Außenbereich zu vermeiden sind“, erklärt Nina Rebele von der Dorfgemeinschaft Burgwalden. Die Lichtimmissionen könnten zu einem massiven Artensterben der dort lebenden und teils streng geschützten Tiere führen. Zu den tierischen Bewohnern des Waldes direkt an der geplanten Flutlichtanlage gehören zum Beispiel Grün- und Schwarzspecht, Fledermäuse, Erdkröten, Laubfrösche, Siebenschläfer, sowie Wild- und Sandbienen.

Die Gegner befürchten außerdem, dass auch der Weg zur Driving Range beleuchtet werden müsse. Das wären zusätzlich mehrere hundert Meter beleuchtete Wege. Und: Es müsste nach Auffassung der Gegner eine erweiterte Parkplatzbeleuchtung installiert werden.

