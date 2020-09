18:16 Uhr

Forderung: Schwabmünchen soll nicht öffentliche Tagesordnung veröffentlichen

Zum öffentlichen Teil der Stadtratssitzungen in Schwabmünchen wird vorab eine umfassende Tagesordnung veröffentlicht, meist schließt sich ein nichtöffentlicher Teil an.

Plus Der Schwabmünchner Stadtrat entscheidet darüber, ob die Stadt in Zukunft die nicht öffentliche Tagesordnung veröffentlicht. Dazu gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen.

Von Carmen Janzen

Ob die Stadt Schwabmünchen künftig nicht öffentliche Punkte auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung veröffentlicht, entscheiden die Mitglieder am Dienstagabend in der Stadthalle.

Bürger fordert, SPD Schwabmünchen reicht Antrag ein

Dass die Räte überhaupt darüber abstimmen, hat eine Vorgeschichte. Zunächst forderte Josef Gegenfurtner, ein Bürger aus Schwabmünchen, die Bürgermeister und Fraktionsvorsitzenden in einem Schreiben, das auch unserer Redaktion vorliegt, dazu auf, auch die nicht öffentliche Tagesordnung bekannt zugeben. „Wie soll die Öffentlichkeit wissen, dass hinter verschlossenen Türen in nicht öffentlichen Sitzungen nicht über Angelegenheiten beraten und beschlossen wird, die eigentlich Gegenstand von öffentlichen Sitzungen sein müssten, wenn sie die Tagesordnung der nicht öffentlichen Sitzungen nicht kennt?“, fragt er und stellte ganz offiziell einen Antrag an den Stadtrat.

Da aber ein Bürger nicht einfach beantragen kann, um welche Themen es in der nächsten Sitzung geht, hat das nun die SPD-Fraktion übernommen und einen entsprechenden Antrag eingereicht. Damit steht das Thema auf der (öffentlichen) Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung am Dienstagabend ab 19 Uhr in der Stadthalle, bei der jeder dabei sein darf.

München geht mit gutem Beispiel voran

Um die Bürger zumindest zu informieren, worum es in den nicht öffentlichen Tagesordnungspunkten geht, veröffentlichen zum Beispiel München und Weßling (Landkreis Starnberg) die Tagesordnung der nicht öffentlichen Sitzungen. Ohne Anlagen, aber bürgerfreundlich und transparent. Dadurch können sich Bürger informieren, worüber nicht öffentlich gesprochen wird – auch wenn sie nicht dabei sein dürfen.

Im Landkreis Augsburg ist diese Praxis allerdings nicht gängig. Dem Landratsamt Augsburg und unserer Redaktion sind keine Gemeinden bekannt, die auch die nicht öffentliche Tagesordnung veröffentlichen.

Veröffentlichung ist nicht vorgeschrieben, aber auch nicht verboten

Hintergrund des Antrags sind wohl auch die verschiedenen Rechtsauslegungen des Artikels 52 der Gemeindeordnung, wonach die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung zwar öffentlich bekanntzumachen ist, eine exakte Unterscheidung zwischen öffentlicher und nicht öffentlicher Sitzung wird allerdings nicht getroffen. Kurz gesagt: Die Veröffentlichung der Tagesordnung zu den nicht öffentlichen Themen ist nicht vorgeschrieben, aber eben auch nicht verboten.

Sollte sich eine Kommune freiwillig zur Bekanntmachung der nicht öffentlichen Tagesordnung entschließen, muss sie darauf achten, keine geheimhaltungspflichtigen Angaben zu machen. „Allerdings stellt sich dann schon die Frage, welchen Mehrwert die Öffentlichkeit von allgemein formulierten Tagesordnungspunkten wie ,Personalentscheidungen’, ,Grundstücksangelegenheiten’ oder ,Vergabeentscheidungen’ hat“, sagt Jens Reitlinger von der Pressestelle des Landratsamtes Augsburg.

In der Schwabmünchner Stadtverwaltung steht man dem Antrag aufgeschlossen gegenüber. Hauptamtsleiter Markus Rohrer: „Der Trend geht hin zu mehr Transparenz. Meines Erachtens spricht nichts gegen die Veröffentlichung.“ Allerdings soll dann eben schon einen Mehrwert für die Bürger geschaffen werden, natürlich ohne große Geheimnisse zu verraten oder den Datenschutz zu verletzen. Der interessierte Bürger soll dann durchaus erkennen können, worum es geht. „Wenn wir es machen, dann besser“, sagt Rohrer. Wie sich der Stadtrat am Dienstag entscheiden wird, bleibt aber spannend.

