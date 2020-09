vor 17 Min.

Fotografie trifft Bildhauerei: Kunstverein zeigt neue Ausstellung

Die beiden Künstler Lothar Zull (links) und Peter Leist lassen ihre Werke in einer neuen Ausstellung in Dialog miteinander treten.

Plus Im Haus des Schwabmünchner Kunstvereins zeigen Lother Zull und Peter Leist ihre Werke. Die Ausstellung steht unter dem Titel „Synergien – Photographien und Objekte“.

Von Ingeborg Anderson

Mit einer neuen Ausstellung will der Schwabmünchner Kunstverein der coronabedingten Kulturpause etwas entgegensetzen. Unter dem Titel „Synergien – Photographien und Objekte“ werden im Haus an der Bahnhofstraße die Werke zweier Künstler gezeigt.

Dabei treffen die Objekte des Klosterlechfelder Bildhauers Peter Leist auf Fotografien von Lothar Zull. Es ist ein ruhiger, assoziativer Dialog, in den die Exponate treten – etwa wenn die geschwungenen Linien einer abfotografierten Lilie mit Dreiecken, die sich aus einem roten Marmor lösen, kontrastieren.

Fotograf Lothar Zull entdeckt Motive auch im Internet

Lothar Zull sagt zu seinem Part der Ausstellung: „Neben einigen Objektkästen und Farbfotos zeige ich überwiegend Schwarz-Weiß-Arbeiten.“ Denn diese würden den Ausdruck steigern. Der Schwabmünchner Fotograf überrascht mit seinem Blick für besondere Szenen und Alltagsdetails, die er mit seiner Kamera festhält.

Seine Motive entdeckt er aber nicht nur im Hier und Jetzt, sondern gelegentlich auch im Internet. Diese Funde interpretiert er dann auf eigene Weise. So ist er online auf eine Fotografie aus den 1920er-Jahren aus der Zeit der spanischen Grippe gestoßen.

Sie zeigt drei Personen mit Maske, eine von ihnen trägt ein Schild um den Hals mit der Aufschrift „Trage eine Maske oder geh ins Gefängnis“. Bezug nehmend auf die Corona-Krise hat Zull seine beiden Enkelinnen – ebenfalls mit Maske – fotografiert und in das historische Bild montiert. Das Ergebnis ist in der neuen Ausstellung zu sehen.

Bildhauer Leist lässt den Stein sprechen

Während Zull beinahe überall ein Motiv entdeckt, ist es bei Bildhauer Leist eher andersherum: Der Stein, aus dem er ein neues Kunstwerk schafft, findet ihn. Selten bearbeitet der Künstler den ganzen Stein. „Wenn er eine schöne Form oder eine interessante Maserung hat, kann man das belassen und muss ihn nur wenig bearbeiten“, sagt Leist. Wichtig sei das Bild, das der Stein in seinem Kopf entstehen lässt.

In der Ausstellung, die am Freitag im Haus des Schwabmünchner Kunstvereins eröffnet, treten seine Werke in Dialog mit Zulls Fotografien. Die Vernissage wird musikalisch begleitet von Nils Thomsen (Bass), Darius Herr (Gitarre) und Klaus Hrdina (Klavier, Gesang).

Ausstellungseröffnung: Die Vernissage findet am Freitag, 4. September, um 19.30 Uhr im Garten des Kunsthauses in Schwabmünchen statt. Die Werke sind bis Sonntag, 27. September, zu sehen. Die Ausstellung ist Dienstag und Donnerstag von 10 bis 13 Uhr, mittwochs von 11 bis 15 Uhr sowie am Sonntag von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

