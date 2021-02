vor 50 Min.

Fraktion fordert ein Konzept für einen barrierefreien Bobinger Bahnhof

Plus Der barrierefreie Ausbau des Bobinger Bahnhofes ist immer wieder Thema im Bobinger Stadtrat. Die Fraktion der Freien Bürger-Union fordert nun mehr Informationen zum Stand der Entscheidungen.

Der Bahnhof ist eines der Sorgenkinder in Bobingen. Seit vielen Jahren bemüht man sich um den barrierefreien Ausbau. Die Freie Bürger-Union (FBU) habe sich nach eigenen Angaben bereits bei ihrer Gründung im Jahr 1990 dafür eingesetzt, den Bahnhof aufzuwerten. Mittlerweile gebe es zwar Aussagen, dass man in Bobingen, nach der Sanierung der Liegenschaften in Meitingen, als Nächstes mit der Sanierung des Bahnhofes rechnen könne.

Offener Brief an Bürgermeister: FBU will mehr Informationen

Allerdings vermisse die FBU hierzu konkrete Aussagen und fühlt sich nicht richtig informiert. Daher bitten die Fraktionsvorsitzenden Franz Handschuh und Florian Vogl in einem offenen Brief an Bürgermeister und Stadtrat nun um mehr Informationen. Gleichzeitig stellen sie den Antrag, die Entscheidung für die Sanierung der Anlage durch Einbindung in ein städteplanerisches Gesamtkonzept für das komplette Bahnhofsareal und die umgebenden Flächen einzubinden.

Welche Geschäfte sich dort ansiedeln wollen

Besonderes Augenmerk sollte laut der FBU dabei auf die Entwicklung des Gewerbebereiches an der Königsbrunner Straße und, auf der anderen Bahndammseite, auf die Entwicklung der Hermann-Hesse-Straße gelegt werden. Speziell im Hinblick auf die Interessensbekundungen der Firmen Lidl, Drogeriemarkt Müller und Burger King sollte dabei reagiert werden. Lidl wolle dort auf dem Gelände des Restpostenmarktes eine neue Filiale errichten. Drogeriemarkt Müller plane ebenfalls eine Erweiterung. Bei Burger King bestehe Interesse daran, auf der freien Fläche direkt an der Königsbrunner Straße ein Restaurant zu eröffnen. Diese Erweiterungen könnten dazu beitragen, das gesamte Gebiet attraktiver zu machen.

Hierbei sollte nach Meinung der FBU-Stadträte auch der Bahnhof mit eingebunden werden. Dabei soll die Idee eines Durchstiches der Schienenunterführung nach Osten wieder aufgenommen werden. So könnte auch das Gebiet östlich des Bahnhofes direkt an den Bahnhof angegliedert werden. Vor allem im Zuge der jetzt beginnenden Haushaltsberatungen sei dies wichtig, so die FBU in ihrem Antrag. Denn bei der Diskussion um die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Erstellung eines Busbahnhofes sollte ein zu erarbeitendes Gesamtkonzept zugrunde gelegt werden. Durch die Aufstellung einer Bauleitplanung "Königsbrunner Straße Nord" erhoffe man sich in Verbindung mit den geplanten Baumaßnahmen in der Hermann-Hesse-Straße einen Synergieeffekt.

Mikrowohnungen über den Geschäften?

Gleichzeitig solle die Chance genutzt werden, um über die Schaffung von sogenannten "Mikrowohnungen und Studentenappartements", hauptsächlich über den geplanten Filialen von Lidl und Müller, nachzudenken. Mit einer solchen städtebaulichen Gesamtplanung würde der gesamte Bereich deutlich aufgewertet, so die Fraktionsspitzen der FBU. Somit könnte ein "Gesamtkonzept Bahnhof 2030" auch wesentlich dazu beitragen, den Forderungen nach einem barrierefreien Bahnhof mehr Gehör zu verschaffen.

Sanierung des Bahnhofs ist von der Deutschen Bahn abhängig

Etwas verwundert zeigte sich Bürgermeister Klaus Förster über den Antrag: "Die meisten der erwähnten Einzelmaßnahmen stehen schon länger im Raum." Stadtbaumeister Rainer Thierbach habe in dieser Hinsicht bereits gute Vorarbeit geleistet. Die Sanierung des Bahnhofes sei nun einmal abhängig von der Deutschen Bahn. Allerdings bestätigt der Bobinger Bürgermeister, dass es Aussagen gibt, dass im Landkreis Augsburg der Bobinger Bahnhof, nach Abschluss der Arbeiten in Meitingen, als Nächstes auf der Liste steht. Das sei leider nicht mit einer zeitlichen Einordnung gleichzusetzen. Im Moment bleibe daher nur zu hoffen, dass die geplante Elektrifizierung der Strecke Augsburg–Buchloe etwas Dynamik in die Sache bringt.

Bürgermeister: Konzept ist sinnvoll

Ein städteplanerisches Gesamtkonzept, wie im Antrag gefordert, mache grundsätzlich natürlich Sinn, erklärte Förster. Allerdings sei dieses längst geplant. Im Rahmen einer von der Regierung von Schwaben sogar geförderten Maßnahme soll die Planung des Bahnhofsareals mit einfließen. Für dieses Verfahren seien im Haushalt 2019/20 bereits Mittel in Höhe von 150.000 Euro eingestellt gewesen. Diese Gelder wurden für den folgenden Haushalt fortgeschrieben. Im Moment sei die Verwaltung in Bobingen damit beschäftigt, die Ausschreibungsunterlagen anzufertigen. In einer der nächsten Stadtratssitzungen sollen diese dann vorgestellt werden, bevor sie zur Angebotseinholung an verschiedene Stadtplanungsbüros versendet werden. "Etwas überrascht bin ich schon, dass die FBU nun diesen Antrag stellt", sagte Klaus Förster. Denn gerade die FBU sei es gewesen, die den Haushalt, in dem die erwähnten Mittel eingeplant worden waren, abgelehnt hatte.

