vor 43 Min.

Frank Skipiol kandidiert fürs Bürgermeisteramt

Die AfD nominiert zehn Stadtratskandidaten für die Kommunalwahl in Königsbrunn.

Die AfD geht mit Frank Skipiol als Bürgermeisterkandidat für Königsbrunn in die Kommunalwahl im kommenden Frühjahr. Bei einer Nominierungsversammlung am vergangenen Wochenende wurden außerdem zehn Kandidaten für die Stadtratsliste aufgestellt, teilt die Partei in einer Pressemitteilung mit.

Der 45-jährige Polizeibeamte und Vorsitzende des Ortsverbands Königsbrunn-Bobingen Skipiol geht für die AfD auch als Kandidat um den Landratsposten ins Rennen. Mit ihm auf der Stadtratsliste stehen: Frank Elter, Hermann Mayer, Reinhard Fabian, Thomas Bauer, Alexandra Wieda, Stefan Adorjan, Thomas Hack, Werner Kienle und der Kreisvorsitzende Reinhard Kistner.

Die Kandidaten brächten Erfahrung aus vielen Bereichen mit vom Personalchef, Polizisten, Soldaten, Diplom-Ingenieur, Handwerksmeister, Diplom-Verwaltungswirt oder Bankkaufmann, heißt es in der Pressemitteilung der Partei. AZ

