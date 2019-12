vor 40 Min.

Frankreich spielerisch kennenlernen

Viel Spaß hatten die Schüler beim Besuch des FranceMobil am Gymnasium Königsbrunn.

Das FranceMobil macht am Gymnasium Königsbrunn Station.

Das FranceMobil hat am Gymnasium Königsbrunn Station gemacht. Die Fünftklässler konnten bei der Gelegenheit viel über das Land und seine Spreche erfahren. Eloïse Pichereau vom Institut Français in München steuerte das Auto, das mit Informationen zu Frankreich vollgestopft war. Ziel dieser Aktion ist es, Kinder und Jugendliche an Schulen spielerisch für die französische Sprache und Kultur zu begeistern und ein attraktives, freundliches und aktuelles Frankreichbild zu vermitteln.

Mit an Bord hatte Eloïse Pichereau viele Spiele und Informationen für die Schüler, die ab dem nächsten Schuljahr Französisch als zweite Fremdsprache erlernen können. Das FranceMobil ist eine Initiative des Deutsch-Französichen Jugendwerks, das deutschen Schülern die französische Sprache und Kultur näherbringen und damit einen Beitrag zur deutsch-französischen Freundschaft leisten will.

Eloïse Pichereau ist es hervorragend gelungen, die Schüler mit Spielen und Animationen zu bespaßen – und dies ausschließlich in ihrer Muttersprache Französisch. Mit Begeisterung nahmen die Jungen und Mädchen an allen Aktivitäten teil und erlernten so spielerisch, sich auf Französisch zu begrüßen, sich und ihren Wohnort vorzustellen, ihre Vorlieben zu nennen und zu zählen. Es war eine gelungene Aktion die zeigt, wie leicht Völkerverständigung sein kann, wenn man ohne Vorbehalt auf die andere Seite zugeht.

Eloïse Pichereau ist die FranceMobil Lektorin für das Schuljahr 2019/2020 am Institut Français in München. Die von der Königsbrunner Lehrerin Cornelia Pruss initiierten Veranstaltung stimmt die Fachschaft Französisch auch auf den 17. deutsch-französischen Tag am Mittwoch, 22. Januar, ein. Der steht unter dem „Deutschland und Frankreich: gemeinsam im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus“. (SZ)

