24.11.2020

Frau beobachtet Exhibitionisten in Untermeitingen auf der Terrasse

Eine Frau hat in Untermeitingen einen Unbekannten bei exhibitionistischen Handlungen beobachtet und die Polizei verständigt.

Weil eine Frau einen Unbekannten bei exhibitionistischen Handlungen beobachtet, verständigt sie die Polizei. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 22 Uhr. Die Bewohnerin eines Reihenhauses in der Nebelhornstraße in Untermeitingen bemerkte einen unbekannten Mann auf der Terrasse.

Nach Angaben der Frau machte dieser eindeutige Bewegungen im Genitalbereich. Die Frau weckte daraufhin ihren Mann auf, der im Nachbarzimmer schlief. Als er auf die Terrasse ging, war der Unbekannte bereits verschwunden.

