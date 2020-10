vor 39 Min.

Frau im Krankenhaus - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Langerringen und Untermeitingen

Ein Auto ist am Sonntagnachmittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Untermeitingen und Lagerringen in einen Traktor gerast.

Ein Mercedes ist fast ungebremst in den Anhänger eines Traktors gerast, der von einem Feldweg auf die Straße abbiegt. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Von Piet Bosse

Ein Mercedes ist am Sonntagnachmittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Untermeitingen und Langerringen mit dem Anhänger eines Traktors zusammengekracht. Das teilt die Polizei mit. Die Fahrerin des Autos verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Ihr zustand hat sich stabilisiert, sie ist nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Traktor kam von einem Feldweg und übersah das Auto, als er auf die Straße fuhr. Laut Polizei beträgt der entstandene Schaden ungefähr 24.000 Euro.

