11:31 Uhr

Frau muss nach Unfall in Schwabmünchen ins Krankenhaus

Nach einem Unfall in Schwabmünchen musste eine 72 Jahre alte Frau ins Krankenhaus.

Zwei Autos stoßen in Schwabmünchen zusammen. Eine Beteiligte muss ins Krankernhaus.

Im Kreuzungsbereich der Giromagnystraße und der Fellhornstraße kam es am Freitagnachmittag zu dem Zusammenstoß. Ein 35-Jähriger fuhr laut Polizei in den Kreuzungsbereich ein, um nach links in Richtung Umgehungsstraße abzubiegen.

In Schwabmünchen anderes Auto übersehen

Dabei übersah er eine entgegenkommende 72-jährige Pkw-Fahrerin. Die Autos stießen frontal zusammen. Die 72-Jährige erlitt einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 11.000 Euro. (SZ)

