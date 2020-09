vor 53 Min.

Frau übersieht Auto

Unfall bei Langerringen

Eine 30-jährige Autofahrerin hat beim Abbiegen in Langerringen ein entgegenkommendes Auto übersehen und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 8.30 Uhr in der Hauptstraße in Langerringen. Beim Abbiegen von der Schmiedgasse in die Hauptstraße prallte die Fahrerin in das Auto einer 63-jährigen Frau. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall ein Totalschaden in Höhe von rund 22000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme war die Hauptstraße in Langerringen eine halbe Stunde vollständig gesperrt. (SZ)

