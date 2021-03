vor 18 Min.

Frau wird bei Unfall in Schwabmünchen in ihrem Wagen eingeklemmt

Nach einem Zusammenstoß mit einem Sattelschlepper in Schwabmünchen musste eine Frau von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden.

Von Christian Kruppe

Viel Glück hatte eine Frau am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Schwabmünchen. Die Unterallgäuerin wollte von der Albert-Einstein-Straße nach links auf die A30 in Richtung Westen einbiegen. Dabei hat sie jedoch einen vorfahrtsberechtigten Lastwagen übersehen.

Trotz einer Vollbremsung des Sattelschlepperfahrers krachte der Lkw in die Seite des Kleinwagens. Durch den Aufprall wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Schwabmünchner Feuerwehr befreit werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde sie nur leicht verletzt. Die Straße war für gut eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften vor Ort und kümmerte sich neben der Befreiung der Frau auch um die Absperrung und die Säuberung der Unfallstelle.

