Frauenbund ist für andere aktiv

Zwei Lastwagen voller Spenden fährt die Rumänienhilfe Stauden in das Land.Von Kleidern bis zum Fahrrad ist alles dabei. Die Hilfsbereitschaft war riesig.

Schwabmühlhausen

Der Postmann wird zum Bücherboten

Zum Tag des Buches verschenkt die Deutsche Post Bücher in Schwabmühlhausen. Was er auf seiner Tour so alles erlebt.