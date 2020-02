05.02.2020

Frauenbund ist mehr als Kuchenbacken

Wofür sich die fast 300 Bobinger Mitglieder einsetzen und welchen Erlös sie anderen spenden

Von Anja Fischer

Wer den Frauenbund Bobingen nur mit Plätzchen, Kaffee und Kuchen in Verbindung bringt, der irrt sich gewaltig. Das bewies der umfangreiche Jahresrückblick, den Beate Krebs aus dem Vorstand des Frauenbunds bei der Jahreshauptversammlung im Laurentiushaus vortrug. Mehrmals im Monat finden die verschiedensten Veranstaltungen von und für die Frauen statt. Ob es nun eine Bildungsfahrt mit anschließendem Spargelessen ist oder Filmabende, Frühstücke, Wanderungen oder Vorträge – das Jahresprogramm sieht für die Frauen unterschiedlichste Aktivitäten und vor allem eine Menge Bildung vor.

Dazu können sich die Mitglieder beim zwei Sportangeboten, Aquarell- und Klöppelgruppe und neuerdings bei einer Schafkopfgruppe engagieren. Für die Kleinsten sind die Mutter-Kind-Gruppen der richtige Anlaufplatz. Daneben gibt es immer einen geselligen Aspekt beim Fraubenbund, beispielsweise bei der Faschings- oder Weihnachtsfeier und mehrmals im Jahr auch einen kirchlichen: Hier werden Andachten gestaltet, der Blumenteppich vor dem Rathaus für Fronleichnam gelegt und Gebetsstunden abgehalten.

Es rührt sich also einiges beim Bobinger Frauenbund und bei seinem Zweigverein in der Siedlung. Selbstverständlich sorgt der Frauenbund weiterhin bei Veranstaltungen in der Pfarrei für den Kuchen – aber eben nicht nur. Und alle Einnahmen aus diesen Kuchenverkäufen werden gespendet. Das gaben Kassierin Maria Heubeck und Karin Goßner beim Kassenbericht bekannt. Im vergangenen Jahr wurden rund 1600 Euro eingenommen, die an die Pfarrei und die Hospizgruppe für das Schmetterlingsgrab gingen.

Schon seit Jahren spendet der Zweigverein in der Siedlung die Einnahmen vom Kräuterbuschenverkauf an den Verein Glühwürmchen, der Familien mit krebs-, schwerst- und chronisch kranken Kindern schnell und unbürokratisch hilft und oft so manchen letzten Herzenswunsch erfüllt. Über dessen Vereinsarbeit sprach Brigitte Tauschek vom Glühwürmchen-Vorstand in einem Kurzvortrag.

Derzeit hat der Katholische Frauenbund Bobingen 292 Mitglieder, einige davon wurden jetzt für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Für 25 Jahre waren dies Rosemarie Beer, Siglinde Rädler und Helga Reichinger, für 40 Jahre Maria Egger und Ulrike Heidele. (anja)

Themen folgen