Freibad Aquamarin öffnet am Montag - aber mit Einschränkungen

Nach der konstituierenden Sitzung vor ein paar Wochen hatten die neu gewählten Bobinger Stadträte gemeinsam mit den „alten Hasen“ ein strammes Programm zu bewältigen. Es gab einiges zu entscheiden.

So stand die Entscheidung über die Wiedereröffnung des Bobinger Freibads an. Nachdem grünes Licht von der Staatsregierung gegeben worden war und der Bäderchef Bernhard Langert dem Stadtgremium ein schlüssiges Hygienekonzept nachweisen konnte, erging der Beschluss, dass das Aquamarin in Bobingen ab dem 8. Juni wieder öffnen wird.

Bobinger Freibad Aquamarin: Höchstens 750 Besucher

Allerdings mit einer Höchstzahl von 750 Besuchern und restriktiven Hygienemaßnahmen. Trotzdem, so waren sich alle Stadträte einig, sei es ein gutes Signal, wenn diese wichtige Freizeiteinrichtung nun wieder verfügbar sein wird.

Außerdem informierte Bürgermeister Klaus Förster über eine nicht erfreuliche Immobilienentscheidung: Die Besitzerin des Ladens in der Bobinger Siedlung, der lange Zeit die vor mehr als einem Jahr geschlossene Apotheke beherbergte, konnte bis heute keinen gewerblichen Nachmieter finden. Deshalb habe sie die Stadt nun informiert, dass sie plane, die ehemalige Apotheke zur Wohnung umzubauen.

Förster bedauerte die Entscheidung, da somit eine Gewerbeimmobilie in der Siedlung auf lange Sicht verloren gehe. Eine Möglichkeit zur Einflussnahme habe die Stadt Bobingen jedoch nicht.

Die Stadträte mussten sich auch festlegen, welche Bobinger Mitglieder im Verwaltungsrat der Wertachkliniken vertreten sein sollen. Gewählt wurden Hans-Peter Dangl ( CSU) und Monika Müller-Weigand (Grüne). Als Vertreter wurden Johanna Ludl (SPD) und Elisabeth König (CSU) nominiert.

Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Straßberg

Erfreuliches zu berichten gab es für die Freiwillige Feuerwehr Straßberg. Die Stadträte stimmten einstimmig der Beschaffung eines neuen Spritzenfahrzeuges zu, das das alte (Baujahr 1989) ersetzen wird. Stadtkämmerer Alexander Ziegler informierte, dass das Angebot der Mittagsbetreuung aufgrund geringer Nachfrage nicht erweitert werden solle. Es solle bei einer Kurzgruppe bis 14 Uhr an allen Schulen sowie einer Langgruppe bis 16 Uhr an der Laurentiusschule bleiben. Die Gebühren sollen weder 2020 noch 2021 steigen.

Beim Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anfragen“ griff Lukas Geirhos einen Artikel unserer Zeitung zum Thema „Mountainbiken im Stadtwald“ auf.

Fahrradsportler wünschen sich eine Mountainbike-Strecke in raum Bobingen. Bild: AZ-Fotoarchiv

Er erklärte, dass er dieser Trendsportart sehr positiv gegenüberstehe, und bat Bürgermeister Klaus Förster um Stellungnahme, ob in diesem Bereich etwas getan werden könne. Förster verwies darauf, dass er grundsätzlich ebenfalls sportbegeistert sei, dass in diesem Falle aber gesetzliche Vorgaben genau geprüft werden müssten.

Er wolle bei einer Waldbegehung mit Stadtförster Maximilian Greiter erörtern, ob es diesbezüglich Spielräume gebe.

