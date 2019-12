vor 7 Min.

Freie Fahrt auf Fuggerstraße

Beide Richtungen sind nun befahrbar

Früher als gedacht ist die Fuggerstraße wieder in beiden Richtungen befahrbar. Die Einbahnstraßenregelung in der Fuggerstraße in dem Straßenabschnitt zwischen der Zufahrt zum Parkplatz am Stadtgarten (Neue Mitte) und der Einmündung der Burgstraße wurde aufgehoben. Auch die Haltestellen „Altes Rathaus Süd“ und „West“ können wieder angefahren werden. Die Haltestelle „Altes Rathaus Nord“ bleibt vorerst noch gesperrt. Eine Ersatzhaltestelle ist Festplatz an der Holzheystraße.

Die Verlegung der Gashauptleitung und der Wasserleitungen ging schneller als geplant vonstatten. Am Montag, 9. Dezember, starten bereits die Erneuerungen der Gasanschlüsse. „Während dieses nächsten Bauabschnittes wird die Fuggerstraße stets befahrbar sein, jedoch kann es zu kurzzeitigen Fahrbahneinengungen und Gehwegsperrungen kommen. Die Geschäfte bleiben aber erreichbar, auch die Anlieferung wird möglich sein“, teilt die Stadt Schwabmünchen in einer Pressemittelung mit. Nach dem voraussichtlichen Ende der Arbeiten am 20. Dezember sind die Straßenbauarbeiten in der Fuggerstraße für dieses Jahr abgeschlossen. Eventuelle Restarbeiten werden bis spätestens Februar durchgeführt. Ab Frühjahr 2020 werden die Straßenoberfläche und Gehwege neu hergestellt. Dann ist wieder mit Verkehrsbeschränkungen zu rechnen.

Fragen rund um die Baustelle beantwortet das Ordnungsamt der Stadt Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9633-55.

